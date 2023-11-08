Bu yapılan Saadet ve Milli Gazete ile dalga geçmektir! Karar Gazetesi yaptı yine yapacağını

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla, Meclis yerleşkesindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında terörist İsrail'e destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmaması kararlaştırıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete gelişmeyi "TBMM'de İsrail mallarına yasak" başlığıyla duyurdu.

Gazete haberinde şu ifadelere yer verdi:

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Siyonist İsrail’in bir aydan fazladır Gazze’de sürdürdüğü vahşet, tüm dünyanın gözleri önünde sürerken, İsrailli firmaların ürünlerine karşı boykotlar da giderek genişliyor. Gazze’de masum insanları katleden İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığından geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak.

Saadet Partisi ile Meclis'te grup kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun arpasını verdiği Karar Gazetesi ise skandal bir haber yaptı.



Aklınca, alınan kararı küçümseyen Karar, "İsrail şimdi yandı" başlığını attı.

Davutoğlu'nun gazetesinin skandalı Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Necmettin Erbakan Hocamızın dediği gibi bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlar. Biz kendimizi o kolayı içmekten alıkoyamıyorsak nerede kaldı biz Filistinliler için canımızı verelim.

Filistinliler olarak sınırlandırmayalım, her mazlum için nasıl olacak ki biz canımızı verelim.

TBMM bir kararlılıkla hassasiyet göstermiş ve bu kararı desteklemesi gereken 'yetmez, daha fazlasını istiyoruz' demesi gereken Karar Gazetesi, Milli Gazete ile bizimle dalga geçiyor."

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