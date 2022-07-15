  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bu üzümün fiyatını duyunca şok geçireceksiniz!
Dünya

Bu üzümün fiyatını duyunca şok geçireceksiniz!

Yüksek kaliteye sahip olan Ruby Roman cinsi üzümlerin 27 üzüm tanesinden oluşan salkım açık arttırma yoluyla yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 16:02:00 - 2022-07-15 16:04:38
Bu üzümün fiyatını duyunca şok geçireceksiniz!

Yüksek kaliteye sahip olan Ruby Roman cinsi üzümlerin 27 üzüm tanesinden oluşan salkım açık arttırma yoluyla yaklaşık 10 bin 800 dolara satıldı.

Japonya'da özel olarak yetiştirilen Ruby Roman cinsi üzümlerin fiyatı dudak uçuklatıyor ev üzümler açık arttırma yolu ile satılıyor.

Yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için müşteriler, kıyasıya mücadele etti.

Çekilmeli mücadeleyi, kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı.

800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1,5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

Üzümlerin yüksek kriterleri bulunuyor

Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor.

İHA'ya göre; sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

 

 

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi
Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Kadın - Aile

Sodalı ayranın 5 önemli faydası! Sodalı ayran tarifi

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!
Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Spor

Beşiktaş'a saç baş yolduran Batshuayi geri dönüyor!

Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi
Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi

Kadın - Aile

Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!
Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Medya

Gençler, bu edepsizi örnek almayın!

Ceviz yağının faydaları nelerdir?
Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Ceviz yağının faydaları nelerdir?

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?
Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kadın - Aile

Ütü nasıl temizlenir? Ütü kireçlenmesine ne iyi gelir?

Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!
Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

Kadın - Aile

Kesilmiş süt nasıl değerlendirilir? Kesilen sütü sakın çöpe dökmeyin!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23