Bu uygulamaları telefonunuzdan hemen silin! Yoksa...

Bilgisayar ve yazılım güvenlik şirketi McAfee, kötü amaçlı yazılım kitaplığıyla iletişim kuran 60 Android uygulamasını ortaya çıkardı. Bu uygulamalar telefonunuzda yüklüyse en kısa sürede silmeniz gerekiyor!

Normal şartlarda Google'ın Andorid cihazlardaki mağazası Play Store'dan bir uygulama indirdiğimizde güvenli olması gerekir değil mi? Ne de olsa, Google'ın potansiyel kullanıcılara zarar vermeye çalışabilecek uygulamaları ayıklamak için katı kuralları ve düzenlemeleri vardır. Ne yazık ki ideal bir dünyada yaşamıyoruz ve kötü amaçlı yazılımlar her gün bu mağazada yerini alıyor. Son olarak hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin haberi olmadan milyonlarca kez indirilen uygulamalar ortaya çıktı!

BU UYGULAMALARI TELEFONUNUZDAN SİLİN

McAfee'nin Mobil Araştırma Ekibi, "Goldoson" olarak tanımladıkları ve Google'ın Play Store'una ve Güney Kore'nin ONE Store'una 60 onaylı uygulama aracılığıyla giren yeni bir kötü amaçlı kitaplık keşfetti. Sonuç olarak, Goldoson uygulamaları 100 milyon kez indirildi ve üç uygulamanın her biri 10 milyon kez indirildi.

İşte bu kötü amaçlı yazılım ihlalilnden etkilenen ve telefonunuzdan silmeniz gereken en popüler 13 uygulama:

L.PAY ile L.POINT: 10 milyon indirme

Swipe Brick Breaker: 10 milyon indirme

Money Manager Expense & Budget: 10 milyon indirme

GOM Player: 5 milyon indirme

LIVE Score, Real-Time Score: 5 milyon indirme

Pikicast: 5 milyon indirme

Pusula 9: Smart Compass: 1 milyon indirme

GOM Audio - Music, Sync şarkı sözleri: 1 milyon indirme

LOTTE WORLD Magicpass: 1 milyon indirme

Bounce Brick Breaker: 1 milyon indirme

Infinite Slice: 1 milyon indirme

SomNote - Güzel not uygulaması: 1 milyon indirme

Korea Subway Info: Metroid: 1 milyon indirme

Bununla birlikte, geçmişteki kötü amaçlı yazılım uygulaması keşiflerinin aksine, bu 60 uygulamanın geliştiricileri bilerek suç ortağı değiller. Yani uygulamaları aslında temizdi fakat Goldoson kötü amaçlı yazılımını içeren üçüncü taraf bir kitaplığa güveniyorlardı.

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GOLDSON NEDİR?

McAfee'nin araştırması sayesinde, Goldoson'un cihazınıza yüklediğiniz uygulamaların yanı sıra kablosuz ağların, Bluetooth bağlantılarının ve GPS konumlarının günlüğünü topladığını biliyoruz. Kitaplık bu bilgilere yalnızca siz izin verirseniz erişebilir, ancak ilk etapta uygulamalarla ilgili şüpheli hiçbir şey olmadığından, bu izinler verilmiş olabilir. Kitaplık daha sonra sizin bilginiz olmadan arka planda reklamlara tıklayabilir ve bir reklam dolandırıcılığı üzerinden para kazanabilir.

Goldoson kitaplığıyla iletişim kuran bir uygulama yüklediğinizde, bu uygulama cihazınızı kaydeder ve sunucuyla iletişim kurmaya başlar. Ardından sunucu, Goldoson'un reklamları ne sıklıkta tıklaması veya verilerinizi çalması gerektiğini belirler. Bu genellikle iki günde bir çalışır ve ardından o sırada aldığı uygulamaların, konum geçmişinin, cihaz sayısının ve ağ bağlantılarının tam bir listesini gönderir.