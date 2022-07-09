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Gündem Bu uyarıya dikkat! Kurbanı kestikten sonra...
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Bu uyarıya dikkat! Kurbanı kestikten sonra...

Afyonkarahisar’da 70 yıldır kasaplık yapan 84 yaşındaki Mehmet Kalay, kurban kesildikten sonra etin 24 saat dinlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 07:44:00 - 2022-07-09 07:56:47
Bu uyarıya dikkat! Kurbanı kestikten sonra...

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 70 yıldır kasaplık yapan ve mesleğe 13 yaşında başlayan Mehmet Kalay, kurban kesimi ve kurban kesimi sonrası etin ne şekilde işlenmesi gerektiği hususunda tecrübelerini aktardı.

'Et 24 saat dinlendirilmeli'

Kurban kesimi sonrası etin 24 saat dinlendirilmesi gerektiğin belirten Kalay, "Kurban kesimine 13 yaşında küçükbaş hayvanlarla başlamış oldum. Şimdi 84 yaşındayım ve o günden bu yana kurban kesiyorum. Kurban kesilecek hayvanın hiçbir yerinde eksik yada noksan olmaması lazım. Kurban eti kesildikten sonra muhafaza edilip 24 saat dinlendirilmeli. Dinlendirilirse et daha güzel olur, lezzetli olur." dedi.

Sucuk yapımı hakkında da bilgi veren Kalay, "Etin sinirleri, adaleleri üzerinden ayrılması lazım. Sucuğun fırınlanmasının güzel olması lazım. Sucuğun sağlıklı ve lezzetli olması için uğraş vermek gerekir." ifadelerini kullandı.

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