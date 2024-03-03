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Gündem Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü
Gündem

Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-03 14:04:00 -
Bu utanç dünyaya yeter! Filistin Sağlık Bakanlığı açıkladı: 15 çocuk açlıktan öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, 15 Filistinli çocuğun açlık ve susuzluk sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki acımasız saldırıları 7 Ekim'den beri aralıksız sürerken, bölgede açlıkla mücadele de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Keman Adwan Hastanesi'nde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Dünyanın utancı!

İşgal altındaki Filistinliler, İsrail’in insani yardım girişini de engellemesi sonucu gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaç malzemelerine erişemiyor. Filistin Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı veriler Gazze’de yaşananları bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 410’a, yaralananların sayısının ise 71 bin 700’e yükselirken gıdaya ve suya erişemeyen çocuklar hayata tutunamıyor. Sağlık Bakanlığı Keman Adwan Hastanesinde 15 çocuğun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çocukların hayatı risk altında!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra bugün yaptığı açıklamasında, "Jeneratör ile oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların giderek azalması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishal görülen 6 çocuğun hayatından endişe ediyoruz" dedi.

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