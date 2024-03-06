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Gündem Bu utanç Almanya’ya yeter! Savunma Bakanlığının '1234' şeklindeki parolası deşifre oldu ülke karıştı
Gündem

Bu utanç Almanya’ya yeter! Savunma Bakanlığının '1234' şeklindeki parolası deşifre oldu ülke karıştı

Yeniakit Publisher
2024-03-06 14:58:00 -
Bu utanç Almanya’ya yeter! Savunma Bakanlığının '1234' şeklindeki parolası deşifre oldu ülke karıştı

Alman Hava Kuvvetlerine bağlı askerlerin 'Ukrayna'ya destek' konusunda gerçekleştirdiği görüşmenin ses kayıtları Rus medyası tarafından yayınlanmıştı. Söz konusu skandal Almanya'da bir hayli ses getirirken bugün yeni bir kriz patlak verdi. Almanya Savunma Bakanlığının sanal ortamdaki dosyalarını korumak için "1234" parolasını kullandığı ortaya çıktı. Alman medyası yaşananları 'skandal' olarak niteleyip yetkililere hesap sordu.

Alman Hava Kuvvetleri subaylarının Ukrayna'ya destek konusunda gerçekleştirdiği görüşmenin ses kayıtları Rus medyası tarafından yayınlanmıştı. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, olayın ardından başlatılan soruşturmaya ilişkin ilk sonuçları paylaştı. Pistorius, Singapur'da düzenlenen havacılık fuarına katılan bir Alman askerin söz konusu telekonferansa katılmak için gizli görüşmelerde kullanılan WebEx platformunu kullanmadığını, bunun yerine konakladığı otelde güvenli olmayan hat kullandığını söyledi. Söz konusu sızıntıların askerin 'kişisel hatasından' kaynaklandığını söyleyen Pistorius, "Tüm katılımcılar güvenli arama prosedürüne amaçlandığı gibi uymadı" dedi.

"Rus gizli servisi için bulunmaz bir ortam"

Singapur'daki havacılık fuarlarının Rusya için önemli olduğunu kaydeden Alman Bakan, "Rus gizli servisi için bulunmaz bir ortam. Bu tür otelleri hedef alarak dinlemeler gerçekleştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekleyen Pistorius, "Çok açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, en iyi subaylarımdan hiçbirini Putin'in oyunlarına kurban etmeyeceğim" dedi. Alman Bakan Boris Pistorius, adı açıklanmayan asker hakkında inceleme başlatıldığını bunun sonuçlarına göre de bir disiplin soruşturması yürütülebileceğini dile getirdi.

Yeni skandal patlak verdi: Savunma Bakanlığının '1234' şeklindeki parolası

Söz konusu skandal Almanya'da bir hayli ses getirirken bugün yeni bir kriz patlak verdi. Almanya Savunma Bakanlığı'nın dosyalarını korumak için "1234" parolasını kullandığı ortaya çıktı.
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