  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yüzde 26 zam + ek ödeme! İşte yeni kök maaş tablosu!

Mourinho yeni bir sistem için ilk kellesini aldı! Taraftar çıldıracak resmen! Geçen sezonun en iyisiydi...

'Yeni bir sistem geliştirdik' deyip duyurdular: Türk İHA'larını şaşırtıp kör edecek

Buket Özgünlü Boyacı emlak zengini çıktı

ASELSAN ve TUSAŞ'tan müthiş anlaşma

Ankara’da ormanlara girişler yasaklandı

Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı! O ilimizde sıcaklık 44 dereceyi bulacak: İstanbul için alarm verildi

Ekrem'den İstanbul'a çok büyük hizmet! Haliç'i b.ka buladı

Başkan Erdoğan'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yeni görev! Resmen belli oldu

Eğer doğruysa skandal! Belediye başkanı mı genel başkanı mı? Erdoğan-Özel görüşmesi öncesi Ekrem’den şok talep
list-style-type: decimal;
Dünya Bu ülkede seçmenin yarısından fazlası sandığa gitmeyecek: Seçmenler 28 Haziran’da sandık başına gidiyor… Peki; seçilen kimi temsil edecek?
Dünya

Bu ülkede seçmenin yarısından fazlası sandığa gitmeyecek: Seçmenler 28 Haziran’da sandık başına gidiyor… Peki; seçilen kimi temsil edecek?

Yeniakit Publisher
2024-06-12 17:33:00 -
Bu ülkede seçmenin yarısından fazlası sandığa gitmeyecek: Seçmenler 28 Haziran’da sandık başına gidiyor… Peki; seçilen kimi temsil edecek?

2021’de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılım oranı 48,4 olarak açıklanmıştı.

 

İran’da 28 Haziran’da yürütülecek cumhurbaşkanı seçimi için ülkede yapılan kamuoyu yoklamasında “kesinlikle sandığa gideceğini” belirten seçmenlerin oranı 44,4 olarak açıklandı.

İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 9-10 Haziran’da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin halkın görüşlerini sordu.

Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 3 bin 906 kişiyle yapılan anket sonucunda seçmenlerin yüzde 44,4’ü 28 Haziran’daki seçimlere kesinlikle katılacağını, yüzde 7,3’ü ise büyük olasılıkla katılacağını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 28,7’si seçime hiçbir şekilde katılmayacağını, yüzde 14,9’u, henüz seçime katılıp katılmama konusunda karar vermediğini söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Katılımcıların yüzde 4,7’si ise seçime katılma ihtimalinin az olduğunu ifade etti.

İran’da 2021’de yapılan son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçime katılım oranı 48,4 olarak açıklanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23