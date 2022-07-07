Bu transfer Fenerbahçeli taraftarları çıldırtır!

Fenerbahçeli taraftarlar Jamie Vardy için sosyal medyayı birbirine kattılar. Sarı-lacivertlilerde haftalardır süren forvet arayışlarına taraftar isyan etti ve Jamie Vardy'nin transfer edilmesi harekete geçti.

Jorge Jesus'un listesinde olduğu iddia edilen İngiliz oyuncu için taraftarlar adeta birbirine girdi. Böylesine büyük bir transferin yapılmasını bir hayli isteyen Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada binlerce mesaj yağdırdı.



Fenerbahçe'de Jamie Vardy çılgınlığı yaşanıyor. Jorge Jesus ile yeni sezona başlayan sarı-lacivertlilerde golcü sorunu devam ediyor. Portekizli hocanın da eldeki forvetlerden memnun olmaması üzerine harekete geçen Sarı Kanarya'da sürpriz bir isim taraftarlar tarafından ortaya atıldı.

JAMIE VARDY FENERBAHÇELİLERİN HEDEFİ OLDU

Sosyal medyada ayaklanan taraftarlar, Leicester City'nin yıldız golcüsü Jamie Vardy'nin Fenerbahçe'ye transfer edilmesi içim kampanya başlattı.

Başkan Ali Koç'a golcü transferinin halen gerçekleşmediği için isyan eden Fenerbahçeliler, İngiliz golcünün transfer edilmesini istedi.



