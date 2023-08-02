Bu tarifle 1 haftada 3 kilo verin: Cayır cayır yakan muhteşem içecek! Bunu yapan tek bir formülle tığ gibi kaldı!

Karanfilli su iyi bir idrar söktürücüdür ve zayıflamaya büyük oranda fayda sağlar. Karanfil suyu nasıl yapılır, karanfilli su diyeti nasıl uygulanır, karanfilin faydaları nelerdir haberimizin devamında. Günlük yaşamımızda kilo vermek için çeşitli yöntemler deniyoruz. En sağlıklı olanı doğal yöntemler ve spor yapmaktan geçiyor. İşte bu haberimizde da tamamen doğal ve hiç bir yan etkisi olmayan bir formülden bahsettik.

Karanfilli su için malzemeler:

1 adet çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçın

1 çorba kaşığı karanfil

1 çorba kaşığı zencefil kökü

2 bardak su.

Çubuk tarçın veya 1 çay kaşığı toz tarçını zencefil kökü ve karanfili bir demliğin içine koyarak üzere 2 bardak su ilave edin ve normal çay demliyormuş gibi demlemeye bırakın. Hazırladığınız suyu sabah ve akşam yemekten yarım saat önce için..

Karanfil – Karanfilli Suyun Faydaları

Karanfil, vücutta insülin görevi gördüğü için şeker hastalığı gibi kan şekeri problemleri yaşayan insanlar için harika bir doğal ilaçtır.

Karanfilli su aynı zamanda güçlü bir antiseptik özelliği olan bir karışımdır. Bu sayede vücutta ki mikropları temizler ve vücutta ki zararlı toksinleri dışarı atmada yardımcı olur.

Aynı zamanda karanfil mide bulantısı ve diş eti hastalıklarına karşı da oldukça faydaları olan bir baharattır.

Bunların yanında iyi bir idrar söktürücüdür.

Ağız kokusunu azaltır, şişkinlik ve gaz problemlerine yardımcı olur.

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