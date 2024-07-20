Bu tam anlamıyla "taverna Atatürkçülüğü"! Bir eğitim derneği gecesi için fazlasıyla "fantezi"

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Yunan şarkıcı Despina Vandi'nin Çeşme'deki bağış gecesinde sahneye çıkmayı reddetmesini değerlendirdi. Altınok, şarkıcının Türk bayrağı ve Atatürk posteri nedeniyle sahne almadığını belirtti. Çeşme Belediye Başkanı ve seyircilerin tepkisini aktaran Altınok, olayın Atatürkçülükle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdiğini belirtti. Melih Altınok, şunları kaydetti:

"Dün her yerde "Küstah Yunan" diye haberdi. Türk Eğitim Vakfı, Çeşme'de düzenlediği bağış gecesinde Yunan bir şarkıcı çağırmış. Ancak Despina Vandi isimli şarkıcı son anda sahneye çıkmayı reddetmiş. Organizasyon yetkililerinin iddialarına göre şarkıcı sahnedeki Türk bayrağını ve Atatürk posterini gerekçe göstermiş.

Bunun üzerine Çeşme Belediye Başkanı, dernek yöneticileri ve çoğunluğunu kadınların oluşturduğu seyirciler sahneye çıkarak Atatürk'ün "Yunan gâvurunu" İzmir'den denize nasıl döktüğünü anlatan meşhur marşı okumuşlar:

İzmir'in dağlarında çiçekler açar

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altın güneş orada sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

İyi de arkadaş vuran sen, bağıran sen.

Kadın Yunan bir şarkıcı. Ülkesine döndüğünde "Atalarımızı Anadolu'dan kovan düşmanın bayrağı ve komutanının resimleri altında konser verdi" diyenler tarafından linç edilmekten çekinmiş olabilir.

Zira Yunan adalarını ihya eden Türk turisti ürkütmemek için kısa bir yaz molası verdiler ama ülkede siyasetin ve medyanın rutini Türkiye'yi şeytanlaştırmak.

Bence olayda garip olan, üzerinde düşünülmesi gereken, alametifarikası Yunan'ı memleketten kovmak olan Atatürk için kırmızı çizgimizdir diyenlerin Yunan sanatçı talep etmeleri.

Yunan adalarında Akdeniz salatayı ucuza satıyor diye sempatileri arttı herhalde.

İnsan bu taverna Atatürkçülerini gördükçe gardırop Atatürkçülerinin ahını aldık diye düşünüyor.

Despina Hanım'ın müziğine gelince... Adını ilk kez duyduğum şarkıcının Youtube'daki kayıtlarını dinledim. Serdar Ortaç klipleri eşliğinde taverna müziği. Organizatörleri ve bağışçıları coştursa da bir eğitim derneği gecesi için fazlasıyla "fantezi"."