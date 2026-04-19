  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Burada yağmaz' demeyin! Meteorolojiden acil sağanak yağış uyarısı! Gençliği zehirleyen sözde şarkıcılara Selma Savcı’dan sert tepki: "Müzik değil, ahlaksızlık yapılıyor” Başkan Özbek şampiyonluk yolunda kesenin ağzını açtı! İBB soytarılığı! Ali Karahasanoğlu’ndan İBB’ye "Yerebatan" tepkisi CHP'li belediyeye yönelik rüşvet soruşturmasında şok detaylar! 'Ne kadar yonttular seni? 6,5 milyon dolar' Küresel piyasalarda jeopolitik sakinlik: Dolar geriledi, gözler Fed’e çevrildi Aziz Yıldırım o oyuncuyu resmen hedef gösterdi! AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Gayrimilli savrulma ve siyasi ahlaksızlık" El Salvador'dan Türk yatırımcısına enerji daveti: Jeotermalde iş birliği zamanı Belediye Başkanı Gonca Aras'a saldırı düzenleyen çocuk çatıdan düşerek öldü!
Yaşam

Bu sözü duvara asın! 'Çocuk özgüven kazansın derken terbiyeyi ıskaladık'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu sözü duvara asın! 'Çocuk özgüven kazansın derken terbiyeyi ıskaladık'

Diyanet İşleri Başkanı, çocukların suça sürüklenmesinde aile yapısındaki çözülme ve dijital etkilerin belirleyici olduğunu belirterek, “En büyük tehlike sahipsiz kalan çocuklardır” dedi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırılarının ardından çocukların suça sürüklenmesi yeniden gündeme gelirken, TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu’nda önemli değerlendirmeler yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, çocukların suça itilmesinde aile yapısındaki bozulmanın belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Komisyonda konuşan Arpaguş, geçmişte geniş aile yapısının çocuklar için koruyucu bir kalkan olduğunu, ancak çekirdek aile modelinde en küçük bir sarsıntının çocukları sahipsiz bıraktığını ifade etti. “Anne-baba sendelediğinde çocuk ortada kalıyor ve suça açık hale geliyor” diyen Arpaguş, toplumda giderek artan bireyselleşmenin çocukları korumasız bıraktığını belirtti.

 

“Terbiye yöntemlerini kaybettik”

Çocuğun yetiştiği ortamın önemine dikkat çeken Arpaguş, modern hayatın “özgüven” vurgusuyla geleneksel terbiye yöntemlerinin ihmal edildiğini savundu. Dijital medyada şiddetin normalleştirildiğini belirten Arpaguş, çocukların bu içerikleri örnek alarak şiddeti sıradan bir davranış olarak görmeye başladığını dile getirdi.

Toplumsal yapıda “bencillik sarmalı” oluştuğunu ifade eden Arpaguş, ebeveynlerin çocuklarına yönelik en basit uyarılara bile tepki gösterdiğini belirterek, “Terbiye boyutunu ıskaladık, sonra ortaya çıkan sorunları düzeltmeye çalışıyoruz” dedi.

 

“Bu mesele devlet politikası olmalı”

Sorunun sadece bireysel çabalarla çözülemeyeceğini vurgulayan Arpaguş, önleyici mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Diyanet’in hutbeler ve irşat faaliyetleriyle katkı sunduğunu ancak bunun yeterli olmadığını ifade ederek, “Yıkım çok hızlı ilerliyor, bu konu tüm kurumların ortak mücadelesini gerektiriyor” dedi.

Çocukların erken yaşta dijital bağımlılığa maruz bırakılmasının tehlikesine de dikkat çeken Arpaguş, “Ağlayan çocuğa telefon verilirse bu sorunla ne Diyanet ne de ilahiyat baş edebilir. Önce yıkımı durdurmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gündem

Prof. Dr. İsmail Barış: "Okul sosyal hizmeti artık zorunluluk!"
Prof. Dr. İsmail Barış: “Okul sosyal hizmeti artık zorunluluk!”

Gündem

Prof. Dr. İsmail Barış: “Okul sosyal hizmeti artık zorunluluk!”

Okul Kapısındaki Büyük Kırılma
Okul Kapısındaki Büyük Kırılma

Okur Postası

Okul Kapısındaki Büyük Kırılma

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sayı

Şu doğruları dile getiren akademisyenlerin sayısı bir elin parmağını geçmez. Suya sabuna dokunmadan yaşarlar.

Vahap

Vur deyince öldürüyoruz bir ortasını bulamadık gitti.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gülistan Doku açıklamalarına tepki gösterdi. Özel'i yerin dib..
CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"
Gündem

CHP’den istifa eden belediye başkanından zehir zemberek açıklamalar: "CHP'de her türlü hırsızlık, ahlaksızlık var biraz da sorgulayın"

Antalya Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından parti yönetimine ve işleyişine yöne..
Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan’ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…
Gündem

Cüneyt Özdemir: Sırada Türkiye ne demek, sen kimsin? Erdoğan’ın bu sözlerini önemsiyorum çünkü…

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye yönelik tehdit diline karşı sergilediği kararlı tutumu köşesine taşıdı. Özdemir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23