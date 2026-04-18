Fransız askeri öldü, pısırık Macron bakın kimi suçladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Lübnan'da BM barış güçlerine saldırı gerçekleştirildiğini belirtti. Macron, paylaşımında, "Florian Montorio, bu sabah Güney Lübnan'da gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti. 3 silah arkadaşı yaralandı ve tahliye edildi" ifadelerini kullandı. Saldırının Hizbullah tarafından düzenlediğini iddia eden Macron, "Her şey, bu saldırının sorumluluğunun Hizbullah'a ait olduğunu düşündürüyor. Fransa, Lübnan makamlarından suçluları derhal tutuklamalarını talep ediyor" dedi.

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada, olayın sabah saatlerinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) ekibinin Ghanduriyah köyündeki bir yol boyunca patlayıcı madde temizleme çalışması yaparak BM mevzilerine ulaşmaya çalıştığı sırada gerçekleştiği belirtildi. Devriye ekibinin silahlı milisler tarafından açılan ateşe maruz kaldığı ileri sürülerek, "1 barış gücü askeri aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi ise yaralandı" ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanı Nawaf Salam da konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Başbakan Salam, saldırıyı kınayarak olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatı verdi.