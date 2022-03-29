Bu sözleri ortalığı karıştırır! 'Korkudan karşıma Uğur Dündar'ı çıkardı'

Fenerbahçe'de 9 Nisan'da yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçiminde yarışacak 4 isimden biri olan mevcut başkan Vefa Küçük, diğer adaylardan Uğur Dündar'ı karşısına eski başkan Aziz Yıldırım'ın çıkardığını belirtti.

Fenerbahçe'de 9 Nisan Cumartesi Günü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak olan Yüksek Divan Kurulu başkanlığı seçiminde Sait Yılmaz, Nail Kır ve Uğur Dündar ile birlikte başkanlık için yarışacak olan mevcut başkan Vefa Küçük, Radyospor'un konuğu oldu.

Fenerbahçe'de kulüp başkanlığı seçimleri her zaman çekişmeli geçtiğini ve demokrasinin gelişmesine fayda sağladığını belirten Vefa Küçük; "Yüksek Divan Kurulu seçimi de ilk kez 4 adayla yapılacak. Seçim demokrasi şöleni şeklinde geçecek" dedi.

"Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yarım kalan çekişmenin devamı"

Küçük, "Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimi, Sait Yılmaz, Nail Kır, Uğur Dündar, Vefa Küçük arasında bir yarışma değil; Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında yarım kalan çekişmenin devamı gibi görünüyor. Kongreye gelemeyen eski başkan şimdi harekete geçti, Yüksek Divan'da Uğur Dündar'ı karşımıza çıkardı" ifadelerini kullandı.

"Uğur Dündar bir siyasi projedir"

Vefa Küçük, Yüksek Divan Kurulu başkanlığı için aday olan isimlerden Uğur Dündar ilgili, "1999'da Uğur Dündar benim listeme girecekken benim rakibim olan Aziz Yıldırım'ın listesine girdi. Uğur Dündar, 'Evet, Aziz Yıldırım'ın listesine girdim. Galatasaraylı, Beşiktaşlı birisinin listesine girmedim' diyor. Ben onu bize ihanet ettiği için suçlamıştım. Uğur Dündar bu konuyla ilgili çok ucuz cevap verdi. Birleştirici ve küskünlükleri giderme projelerim oldu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın inadı bu birleştirici tavrımızı ortaya koyamadı. Uğur Dündar gelsin birleştirici olsun. Vefa Küçük, Aziz Yıldırım ile Ali Koç'u birleştiremediyse kimse birleştiremez. Uğur Dündar birleştirici değildir, bir siyasi projedir. Fenerbahçe hiçbir zaman siyasete alet edilmemiştir. 25 yılını tamamlamış üyeler; Divan Kurulu'nun nerede yanlışı olmuş bunu bilirler. Vefa Küçük'le ilgili karalama kampanyası var. Buna inanlar bana oy vermeyecek fakat barışçı tutumuma inananlar bana oy verecektir" ifadelerini kullandı.

"TFF gidici olduğu için bu konuda cesur karar vermeye korkuyor"

Fenerbahçe'nin 1959 senesinden önceki şampiyonlukları için yaptığı başvuraya henüz TFF'den yanıt gelmemesiyle ilgili olarak ise Vefa Küçük, "Fenerbahçe'nin alınteriyle 28 tane şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helaldir. TFF, Fenerbahçe'nin 28 değil, 19 şampiyonluğunu baz alıyor. Bu yanlışlık Nihat Özdemir öncesi döneme dayanıyor. TFF'nin 28 şampiyonluğu onaylaması lazım. Ali Koç ve yönetimi müracaatını tekrardan yenilediler. Yeniden seçildiğimde tekrardan el ele verip bu konuda tekrardan girişimde bulunacağız. TFF gidici olduğu için bu konuda cesur karar vermeye korkuyor" dedi.

Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aziz Yıldırım da Ali Koç da Fenerbahçe için hizmet etmiştir. İki ismin günahları ve sevapları olmuştur. Her zaman sahip çıktıkları Fenerbahçe'ye sahip çıkmaya devam etsinler. 40 bin tane resmi üyesi olan, 30 milyona yakın taraftarı ve sempatizanı olan bu kulüp için çalışmamız lazım, zaman zaman da hesap sormamız lazım. Üyelerimizin aidatlarını yatırmalarını, seçimde gelip oy kullanmalarını istirham ediyorum."