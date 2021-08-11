  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Destici: Türkiye'nin buna ihtiyacı var
Almanya'da grev hayatı kilitledi
Kırmızıya dönen ilçeler yine maskesiz mesafesiz
Kritik bir bölge daha Taliban kontrolüne geçti!
Gündem Bu sözler üniversite öğrencilerinin kulağına küpe olsun! Yoksa AK Parti torpil yaptı derler
Gündem

Bu sözler üniversite öğrencilerinin kulağına küpe olsun! Yoksa AK Parti torpil yaptı derler

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, üniversiteye gidecek öğrenciler için kritik uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 12:55:00 -

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri alınmaya başlandı.

Manşetlerin Dili'nde açıklamalarda bulunan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, üniversiteye gidecek öğrenciler önemli tavsiyelerde bulundu.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Üniversiteye kaydolacak adaylar üniversite literatürüne hakim olmalılar. Ekimizde o bilgiler var. Aslında bu da bir eğitim setidir. Bunları bilmeden biz öğrencilik yaparsak biri gelecek kulağımıza üfleyecek, ‘AK Partili birinin oğlu torpille şuraya geçti’ diyecek. Halbuki bakarsanız, bilirseniz sizde faydalanırsnız. Dünya genelinde üniversiteler arasında değişimler oluyor. Bundan yararlanmalısınız. Mesleki hayatta da konuya tümüyle hakim olursanız araranan biri olursnuz. Şimdi üniversiteye başlarken bu bakış açısıyla kendilerini hayata hazırlamalarında fayda var" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay