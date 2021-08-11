Bu sözler üniversite öğrencilerinin kulağına küpe olsun! Yoksa AK Parti torpil yaptı derler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) tercih işlemleri alınmaya başlandı.

Manşetlerin Dili'nde açıklamalarda bulunan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, üniversiteye gidecek öğrenciler önemli tavsiyelerde bulundu.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Üniversiteye kaydolacak adaylar üniversite literatürüne hakim olmalılar. Ekimizde o bilgiler var. Aslında bu da bir eğitim setidir. Bunları bilmeden biz öğrencilik yaparsak biri gelecek kulağımıza üfleyecek, ‘AK Partili birinin oğlu torpille şuraya geçti’ diyecek. Halbuki bakarsanız, bilirseniz sizde faydalanırsnız. Dünya genelinde üniversiteler arasında değişimler oluyor. Bundan yararlanmalısınız. Mesleki hayatta da konuya tümüyle hakim olursanız araranan biri olursnuz. Şimdi üniversiteye başlarken bu bakış açısıyla kendilerini hayata hazırlamalarında fayda var" ifadelerini kullandı.