Bu şova gerek var mıydı gerçekten!
Oğlunu bedelli askerliğe yollayan Perihan Savaş, evine dönen oğlunu gözyaşlarıyla karşıladı. Objektiflere yansıyan görüntülerde şova kaçan hareketler ise gözlerden kaçmadı.
Oğlunu bedelli askerliğe yollayan Perihan Savaş, eve dönüşü gözyaşlarıyla karşıladı.
Son olarak ‘İyilik’ dizisinde ‘Şahika’ karakterini canlandıran Perihan Savaş’ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer asker oldu.
Bedelli askerin annesi ağladı
Bedelli askerlik yapan oğlunu almak için İskenderun’a giden oyuncu, oğluna kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.
"Aslan parçamı aldım"
Savaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına; "Aslan parçamı aldım Allah tüm askerlerimizi korusun" yazdı.
Perihan Savaş'a, müstakbel gelini, oğlunun nişanlısı Melis Ketenci de eşlik etti.
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