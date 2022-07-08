  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Bu şova gerek var mıydı gerçekten!
Medya

Bu şova gerek var mıydı gerçekten!

Oğlunu bedelli askerliğe yollayan Perihan Savaş, evine dönen oğlunu gözyaşlarıyla karşıladı. Objektiflere yansıyan görüntülerde şova kaçan hareketler ise gözlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 14:05:00 - 2022-07-08 14:09:12
Bu şova gerek var mıydı gerçekten!

Oğlunu bedelli askerliğe yollayan Perihan Savaş, eve dönüşü gözyaşlarıyla karşıladı.

Son olarak ‘İyilik’ dizisinde ‘Şahika’ karakterini canlandıran Perihan Savaş’ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer asker oldu.

Bedelli askerin annesi ağladı
Bedelli askerlik yapan oğlunu almak için İskenderun’a giden oyuncu, oğluna kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

"Aslan parçamı aldım"
Savaş, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına; "Aslan parçamı aldım Allah tüm askerlerimizi korusun" yazdı.

Perihan Savaş'a, müstakbel gelini, oğlunun nişanlısı Melis Ketenci de eşlik etti.

 

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!
Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil sevinci!

Lokum gibi kavurma tarifi: Ağızda dağılan ve yumuşacık bir kavurma tarifi
Lokum gibi kavurma tarifi: Ağızda dağılan ve yumuşacık bir kavurma tarifi

Kadın - Aile

Lokum gibi kavurma tarifi: Ağızda dağılan ve yumuşacık bir kavurma tarifi

İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı!
İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı!

Spor

İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı!

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!
Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Medya

Biri şu edepsiz Gülşen'i durdursun artık!

Uyurken yağ yaktıran karışım tarifi: Cayır cayır yağ yaktıran gece yatmadan içilen kürler
Uyurken yağ yaktıran karışım tarifi: Cayır cayır yağ yaktıran gece yatmadan içilen kürler

Kadın - Aile

Uyurken yağ yaktıran karışım tarifi: Cayır cayır yağ yaktıran gece yatmadan içilen kürler

Yanmış tencere en kolay nasıl temizlenir? Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?
Yanmış tencere en kolay nasıl temizlenir? Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Yanmış tencere en kolay nasıl temizlenir? Dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir?

Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?
Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?

Sağlık

Baş ağrısına karşı alabileceğiniz 5 basit önlem! Evde baş ağrısına ne iyi gelir?

Yeşil çay ile saç durulama: Saç dökülmesini önlüyor! Yeşil çay saça nasıl uygulanır? Faydaları
Yeşil çay ile saç durulama: Saç dökülmesini önlüyor! Yeşil çay saça nasıl uygulanır? Faydaları

Kadın - Aile

Yeşil çay ile saç durulama: Saç dökülmesini önlüyor! Yeşil çay saça nasıl uygulanır? Faydaları

Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi
Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

Kadın - Aile

Patatesin en güzel hali: Patatesli pratik kahvaltılık omlet yapılışı ve tarifi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23