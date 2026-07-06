Bu sonuç otomotivde dengeleri değiştirdi! Avrupa’nın favorisi belli oldu!

Otomotiv dünyasının, ismi konforla özdeşleşen markası Citroën'in B-SUV sınıfındaki iddialı modeli C3 Aircross, AUTOBEST Conquest 2026 kapsamında “Avrupa'nın En Kullanıcı Dostu Otomobili” ödülünü kazandı. Avrupa genelindeki kullanıcıların ilk kez AUTOBEST jürisiyle eşit söz hakkına sahip olduğu değerlendirmede C3 Aircross, yüksek konfor seviyesi, geniş iç hacmi ve erişilebilir mobilite yaklaşımıyla öne çıkmayı başardı. Bu başarı, Citroën'in kullanıcı beklentilerini merkeze alan ürün geliştirme anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

C3 Aircross, geçtiğimiz mart ayında AUTOBEST'in “En Kullanıcı Dostu Otomobil” kategorisinde birinciliğe ulaşmıştı. Bu yıl ilk kez düzenlenen AUTOBEST Conquest organizasyonunda ise Avrupa'nın 32 ülkesindeki kullanıcıların oyları, AUTOBEST jürisinin uzman değerlendirmeleriyle eşit ağırlıkta değerlendirildi. Böylece C3 Aircross'un elde ettiği başarı, yalnızca uzman görüşleriyle değil, doğrudan kullanıcı tercihleriyle de tescillenmiş oldu.

Kullanıcıların tercihiyle gelen ödül

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Citroën CEO'su Xavier Chardon, “Citroën olarak C3 Aircross ile Avrupa'nın En Kullanıcı Dostu Otomobili ödülüne layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, doğrudan müşterilerimizin sesini yansıttığı için bizim için son derece değerli. Yalın, konforlu, sezgisel ve her şeyden önce müşterilerimizin günlük yaşamını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir otomobil geliştirdiğimizi gösteriyor. Citroën'in iddiası da tam olarak bu; müşterilerimizin beklentilerine uygun, Hayat, Citroën'le daha güzel vaadimize sadık otomobiller üretmek” dedi.

AUTOBEST Başkanı ve Kurucusu Dan Vardie ise ödül töreninde yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti: “2026 Avrupa'nın En Kullanıcı Dostu Otomobili ödülünü Citroën CEO'su Xavier Chardon'a takdim etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tarihimizde ilk kez Avrupa'nın 32 ülkesindeki kullanıcılar, kazananı belirleme sürecinde AUTOBEST jürisiyle eşit söz hakkına sahip oldu. C3 Aircross'un kazandığı bu ödülle birlikte, otomobil kullanıcılarına adanmış yepyeni ve çığır açıcı bir ödülü hayata geçirmiş bulunuyoruz. Sonuçta bir otomobilden beklenen en önemli şey keyifli bir yolculuk deneyimi sunmasıdır. Citroën'in vaat ettiği ve kullanıcılarına sunduğu da tam olarak bu.”

Konfor, genişlik ve çok yönlülük bir arada

'un kazandığı bu ödül, Citroën'in kompakt SUV segmentine getirdiği kullanıcı odaklı yaklaşımın güçlü bir göstergesi oldu. Smart Car platformu üzerinde geliştirilen model, iddialı SUV tasarımı, segmentinin öne çıkan iç hacmi ve 7 koltuklu versiyon seçeneğiyle farklı kullanıcı beklentilerine cevap veren çok yönlü bir kullanım sunuyor. Citroën'in konfor anlayışını yansıtan C3 Aircross, Advanced Comfort® koltukları ve Advanced Comfort® süspansiyon sistemiyle yolculuk deneyimini üst seviyeye taşırken, C-Zen-Lounge® kabin tasarımı sade, fonksiyonel ve sezgisel yapısıyla günlük kullanım kolaylığını artırıyor. Türkiye’de hybrid ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sunulan C3 Aircross, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren erişilebilir mobilite çözümleri sunuyor. Tasarım, konfor, çok yönlülük ve prestiji bir araya getiren model, Citroën'in müşteri odaklı ürün stratejisinin en güçlü temsilcilerinden biri olmayı sürdürüyor.

C3 Aircross'un AUTOBEST CONQUEST kapsamında elde ettiği bu başarı, Citroën'in kullanıcıların beklentilerine uygun, hayatı kolaylaştıran ve ulaşımı daha konforlu hale getiren otomobiller geliştirme vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.