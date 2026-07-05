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Gündem İslam’a dil uzatan müptezelden pişkin mesaj! Özür yok, pişmanlık yok, küstahlık diz boyu!
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İslam’a dil uzatan müptezelden pişkin mesaj! Özür yok, pişmanlık yok, küstahlık diz boyu!

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İslam’a dil uzatan müptezelden pişkin mesaj! Özür yok, pişmanlık yok, küstahlık diz boyu!

Müslümanların mukaddesatına ve kutsal değerlerine hakaret ettiği için hapsi boylayan sözde komedyen soytarı Deniz Göktaş, küstahlıkta sınır tanımıyor. İslam düşmanlığı yaptığı için nedamet getirip özür dileyeceğine, tıkıldığı kodesten yüzsüzlükte sınır tanımayan müptezel; “Tahmin ettiğimden de iyiyim! Keyfim çok yerinde, tek derdim maçlar!" mesajı gönderdi.

Harbiye’deki rezil gösterisinde Müslümanların kutsal değerlerini alenen aşağılayan ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanan şarlatan Deniz Göktaş’ın cezaevinden gönderdiği mesaj, beslendiği karanlık zihniyetin pisliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Çorlu Karatepe Cezaevi'ne tıkılan kutsal değer düşmanı şahıs, millete ve adalete meydan okurcasına büyük bir pişkinliğe imza attı.

Yaptığı ahlaksızlık için inançlı insanlardan özür dilemesi beklenen müptezel, içeride adeta sefa sürdüğünü ilan etti.

Gönderdiği küstah mesajda, "Keyfim çok yerinde, tahmin ettiğimden de iyiyim. Tahmin ettiğimden de iyiyim!" diyerek gelen tüm tepkilere kulak kapatarak vatandaşın aklıyla adeta alay etti. Milletin sinir uçlarıyla oynayan bu saygısız, cezaevindeki tek sıkıntısının futbol maçları olduğunu iddia ederek, "Dünya Kupası'nı izliyorum. Burada en büyük problemim turnuvanın az gollü geçmesi" dedi.

İslam’a ve bu toprakların değerlerine hakaret etmeyi maharet sayan, parmaklıklar arkasında bile en küçük bir pişmanlık emaresi göstermeyen bu alçak profil, sergilediği bu aymazlıkla toplumun vicdanında bir kez daha mahkum oldu.

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