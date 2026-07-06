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Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı!

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Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı!

Dünyanın en aktif yanardağlarından olan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Volkanik aktivite nedeniyle bölgedeki uçuşlar da sınırlandırıldı.

#1
Foto - Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı!

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, yeniden güçlü şekilde kül püskürttü. Etna'nın zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite bugün de devam etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Voragine kraterinde sabah saatlerindeki patlamanın ardından yoğun bir kül püskürtme faaliyeti yaşandı.

#2
Foto - Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı!

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlemevinden yanardağdaki volkanik hareketliliğe ilişkin yapılan açıklamada, saat 07.45 civarında Voragine kraterinde kül püskürtme faaliyetinin başladığı ve 08.45'te bunun yoğunlaştığı belirtildi. INGV, 1,5 kilometre yüksekliğe ulaşan kül bulutunun, meteorolojik veriler doğrultusunda gelecek birkaç saat içinde güneye doğru dağılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

#3
Foto - Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı!

SİVİL HAVA TRAFİĞİ SINIRLI Kül bulutunun yüksek seviyelere ulaşması bölgedeki sivil hava trafiğini de etkiledi. Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı (Fontanrossa) yöneten SAC şirketinden yapılan yazılı açıklamada da Etna Yanardağı'nda devam eden volkanik aktivite sebebiyle Katanya varışlı seferlerin askıya alındığı, sadece sınırlı ölçüde Katanya kalkışlı seferlere izin verildiği belirtildi.

#4
Foto - Avrupa alarm durumuna geçti! Uçuşlar askıya alındı!

Ayrıca, yolculardan havalimanına gelmeden önce uçuşlarının durumunu hava yolu firmasıyla teyit etmeleri de istendi. Etna, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

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