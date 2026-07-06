40 yıllık alın teri yangında küle döndü

40 yıllık emeği gözlerinin önünde alev alev yandı İş yerinin alev alev yanışını çaresiz gözlerle izleyen ve 40 yıllık birikiminin küle döndüğünü söyleyen Ömer Gün, "Geçen gün de 2 arabamızı yaktılar. Aynı saatlerde bugün yine yangın oldu. Arabalardan ziyade ev ve iş yeri yandı. Benden ne istiyorlar, kimseyle bir düşmanlığımda yok. Benim 40 yıllık birikimimi sıfırladılar. Neye yarar, bunu yapanlar Allah'ından bulacak. Ama nasıl bulur bilmiyorum. Ben çalışıyorum, ekmeğimle uğraşıyorum. Benden ne istiyorlar, ben onu anlamıyorum. Hala da anlamış değilim. Gelsin benim yüzüme söylesin. Benden bir isteği, bir dileği varsa söylesin. Benim evimi, damımı yakmayla ne geçiyor ellerine. Bir sürü insanın arabası yandı. Ne geçti ellerine, anlamış değilim" dedi.