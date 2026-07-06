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40 yıllık alın teri yangında küle döndü

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IHA Giriş Tarihi:

40 yıllık alın teri yangında küle döndü

Antalya'da gece saatlerinde çıkan yangında bir iş yeri ile bitişiğindeki metruk yapı ve 3 araç tamamen küle döndü. Yangında iş yeri önünde park halindeki 2 araç kısmen zarar görürken, aynı noktada 2 aracın birkaç gün önce kundaklandığı belirtildi.

#1
Foto - 40 yıllık alın teri yangında küle döndü

Yangın gece saatlerinde Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7380 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto kaporta ve tamir işleri ile uğraşan Ömer Gün'e ait iş yerinin önünde park halindeki hurda araçlarda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iş yerine sıçradı. Mahalle sakinleri iş yerinden gelen küçük çaplı patlama sesleri ile uyanarak yangını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

#2
Foto - 40 yıllık alın teri yangında küle döndü

İtfaiye ekipleri seferber oldu İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri alevlerin sardığı iş yerindeki yangına müdahale ederken, birbirine bitişik gecekonduların bulunması nedeniyle olay yerine takviye ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlerin bitişiğinde bulunan evlere sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, yaklaşık 2.5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

#3
Foto - 40 yıllık alın teri yangında küle döndü

Birkaç gün önce de yangın çıkmış Yangın nedeniyle sokağa dökülen mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, iş yeri ve bitişiğinde bulunan metruk yapı tamamen küle döndü. Yangın nedeniyle iş yeri önünde park halinde bulunan 3 araç tamamen hurdaya dönerken, 2 araçta ise maddi hasar meydana geldi. Aynı iş yerinin önünde park halindeki araçların bundan birkaç gün önce yine gece saatlerinde kundaklanarak yakıldığı, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangının iş yerine sıçramadan söndürüldüğü öğrenildi.

#4
Foto - 40 yıllık alın teri yangında küle döndü

40 yıllık emeği gözlerinin önünde alev alev yandı İş yerinin alev alev yanışını çaresiz gözlerle izleyen ve 40 yıllık birikiminin küle döndüğünü söyleyen Ömer Gün, "Geçen gün de 2 arabamızı yaktılar. Aynı saatlerde bugün yine yangın oldu. Arabalardan ziyade ev ve iş yeri yandı. Benden ne istiyorlar, kimseyle bir düşmanlığımda yok. Benim 40 yıllık birikimimi sıfırladılar. Neye yarar, bunu yapanlar Allah'ından bulacak. Ama nasıl bulur bilmiyorum. Ben çalışıyorum, ekmeğimle uğraşıyorum. Benden ne istiyorlar, ben onu anlamıyorum. Hala da anlamış değilim. Gelsin benim yüzüme söylesin. Benden bir isteği, bir dileği varsa söylesin. Benim evimi, damımı yakmayla ne geçiyor ellerine. Bir sürü insanın arabası yandı. Ne geçti ellerine, anlamış değilim" dedi.

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