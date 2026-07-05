Haram yiyenden başka ne beklenirdi ki! Kumar baronu Filistin’i hedef aldı

ABD’li siyasiler yine şaşırtmadı. İsrail’e adeta kalan olan siyasiler söz konusu Filistin olunca adeta 180 derece değişiyorlar. Bunun son örneği Randy Fine oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da dahil olduğu Cumhuriyetçilerin Florida 6. Bölge'den seçilen eski kumar patronu Kongre Vekili Randy Fine, dün verdiği bir röportajda Filistinlileri hedef aldı.

Siyonist devlet İsrail'e desteğiyle bilinen Fine, "'Filistinli' diye bir şey yok, bu tanımı Sovyetler Birliği ABD ile savaşırken ortaya çıkardı. 'Gazzeli Arap' diyebilirsiniz. Bunlar oraya Suudi Arabistan'dan göç etmiş" ifadelerini kullandı.

Randy Fine'ın bu sözleri büyük tepki topladı. Fine’ın algı dolu operasyon kokan açıklamalarında bir tane doğru bulunmadığına dikkat çekildi.