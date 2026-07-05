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Ekonomi Sıfır Atık'ta tarihi rekor! Murat Kurum duyurdu: DOA ile 5 günde 7.6 milyon ambalaj toplandı
Ekonomi

Sıfır Atık'ta tarihi rekor! Murat Kurum duyurdu: DOA ile 5 günde 7.6 milyon ambalaj toplandı

Yeniakit Publisher
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Sıfır Atık'ta tarihi rekor! Murat Kurum duyurdu: DOA ile 5 günde 7.6 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasının 5 günlük bilançosunu açıkladı. Milletin yoğun ilgi göstererek cihazlar önünde kuyruklar oluşturduğu projede, ilk 5 günde tam 7 milyon 600 bin ambalaj ekonomiye geri kazandırıldı, kullanıcı sayısı ise 1 milyon 300 bini aştı.

Türkiye'de 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan DOA sistemine yoğun ilgi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını ve kullanıcı sayısının 1 milyon 300 bini geçtiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin etkileri birçok alanda görülüyor.

Türkiye, Sıfır Atık alanındaki uygulamalarıyla dünyanın farklı ülkelerinde örnek alınıyor.

Proje kapsamında yeni bir uygulama daha harekete geçirildi.

DOA PROJESİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Temmuz'dan itibaren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulamasını Türkiye genelinde başlattı.

Uygulamayla plastik, vatandaşlar tarafından cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade edilmesi için her iade edilen ambalaj başına 1 TL teşvik veriliyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Proje yurt genelinde vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen görüntülerde uygulama cihazlarını kullanmak için uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

MURAT KURUM İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 günlük verileri paylaştı.

Paylaşımına "DOA artık yeni alışkanlığımız." notunu düşen Kurum, dönüşümün her geçen gün daha fazla hızlandığını duyurdu.

"5 GÜNDE TOPLANAN AMBALAJ SAYISI 7 MİLYON 600 BİN"

Uygulamanın ülke ekonomisine katkısına dikkat çeken Kurum, şunları kaydetti:

“5’inci günde DOA ile topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı.

Atmıyor dönüştürüyor; çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz.”

KULLANICI SAYISI BİR MİLYONDAN FAZLA

Öte yandan paylaşımda toplam kullanıcı sayısının 1 milyon 385 bin 673 olduğu bilgisi de yer aldı.

Bakan Kurum, daha önce yaptığı açıklamada uygulama ile yıllık 30 milyar lira tasarruf sağlayacaklarını söylemişti.

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Yorumlar

Ayşe

Sıfır Atık Hareketi'nin ve DOA sistemiyle ülkemizde atık yönetimi konusunda önemli bir adım atılıyor! Bakan Kurum'un yaptığı açıklamada, sadece 5 günde toplanan 7 milyon 600 bin ambalaj sayısı gerçekten bizi gururlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanım’ın önderliğinde başlayan bu hareketi ülkemiz insanının da büyük bir destekle karşılaması bizleri mutlu ediyor. Allah'ın izniyle bu güzel uygulamanın ülkemizi ve dünyayı daha yeşil, daha temiz bir geleceğe taşımasına vesile olur inşallah.

Ben Daha Görmedim

Günde bin şişe toplasam ayda 30 bin eder. Emekli maaşımdan iyi. Ama o makineler kim bilir neredeler.
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