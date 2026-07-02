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Otomotiv
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Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

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Onur Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Renault, 2026'nın ilk yarısında 74.129 adet satış ve yüzde 13,3 pazar payı ile Türkiye otomotiv pazarında liderliğini sürdürdü. Clio’nun en çok tercih edilen model olduğu dönemde, Megane Sedan ikinci sırada yer aldı. Yerli üretim Duster ve Boreal’in katkısıyla SUV segmentinde de lider olan Renault, Dacia’nın yeni ürün gamı ve Alpine’in elektrikli atılımıyla yılın ikinci yarısına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

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Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

MAİS, 2026 yılının ilk yarısında güçlü performansını sürdürdü. Renault, Ocak–Haziran döneminde ulaştığı 74.129 adetlik satış ve yüzde 13,3 pazar payı ile hem toplam pazarda hem de otomobil pazarında liderliğini korudu. Haziran ayında da başarısını devam ettiren Renault, 15.412 adet satış ve yüzde 14,7 pazar payı ile toplam pazarın lideri oldu. Binek otomobil pazarında ise yüzde 17,2 pazar payına ulaşarak son yılların en güçlü performanslarından birini sergiledi. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Clio, 2026’nın ilk yarısında Türkiye’nin en çok tercih edilen modeli olurken, yine Türkiye’de üretilen Megane Sedan ikinci sırada yer aldı. Böylece ilk iki sırayı yerli üretim Renault modelleri paylaştı.

#2
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Haziran ayında Renault, Türkiye’de üretilen Duster ve Boreal modellerinin katkısıyla 6.040 adet SUV satışı gerçekleştirerek Türkiye’nin en çok SUV satan markası oldu. Duster, ayın en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olurken, 15 Haziran’da satışa sunulan Boreal, kısa sürede 2.160 adet satışa ulaşarak SUV satışlarında üçüncü sıraya yerleşti. Dacia, 2026 yılında tamamen yenilenen ürün gamıyla büyümesini sürdürürken, ECO-G LPG motor seçeneğiyle tüm modellerinde Türkiye’nin en düşük yakıt tüketimi maliyetine sahip ürün ailesini sunmaya devam ediyor. Marka, yıl sonunda Türkiye’de üretilecek ilk Dacia modeli Striker ile yeni bir döneme hazırlık yapıyor. Alpine ise tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli A390’ı Temmuz ayında Türkiye’de satışa sunarak premium elektrikli spor otomobil segmentindeki iddiasını güçlendirecek.

#3
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Renault, güçlü ürün gamı ve başarılı satış performansıyla 2026 yılının ilk yarısında liderliğini sürdürdü. Marka, 74.129 adet satış ve yüzde 13,3 pazar payı ile toplam pazarın zirvesinde yer aldı. Haziran ayında ise 15.412 adet satış ve yüzde 14,7 pazar payı ile Haziran 2023’ten bu yana ulaştığı en yüksek pazar payına erişerek liderliğini pekiştirdi. Türkiye’de üretilen Renault modelleri, yılın ilk yarısında pazarın zirvesini oluşturdu. Renault Clio, tüm pazarın en çok tercih edilen modeli olarak liderliğini sürdürürken, Türkiye’de üretilen Megane Sedan ikinci sırada yer aldı. Böylece ilk yarıda pazarın ilk iki sırasında Türkiye üretimi iki Renault modeli bulunmuş oldu.

#4
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Haziran ayında ise Clio 5 ve yeni Clio 6 toplam 4.807 adet satışla pazarın en çok tercih edilen modeli olurken, Megane 3.467 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Böylece Haziran ayında en çok satan ilk üç modelin ikisi Renault markasına ait oldu. Renault, bu yılki ürün başarısını prestijli bir ödülle de taçlandırdı. Yeni Renault Clio, Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yapılan oylama sonucunda “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilerek başarısını bir kez daha ortaya koydu.

#5
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Renault, Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Duster ve Boreal modellerinin katkısıyla SUV segmentindeki yükselişini sürdürdü. Haziran ayında 6.040 adet SUV satışıyla Türkiye’nin en çok SUV satan markası oldu ve yerli üretimin gücünü satışlara yansıttı.

#6
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Duster, Haziran ayının en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olurken, kısa sürede pazara sunulan Boreal 2.160 adet satışla üçüncü sıraya yerleşti. Boreal’in hızlı başlangıcı, modelin Türkiye pazarındaki güçlü potansiyelini ortaya koyarken Renault’nun SUV segmentindeki konumunu daha da güçlendirdi.

#7
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Dacia, tamamen yenilenen ürün gamıyla Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Yeni Sandero, Sandero Stepway, Jogger ve Logan modelleriyle farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veren marka, erişilebilir mobilite anlayışını daha güçlü bir ürün gamıyla destekliyor. Müşteri memnuniyetini ve güveni artırmayı hedefleyen Dacia, “Dacia’m Güvende” programı kapsamında 7 yıla varan garanti imkânı sunuyor. Marka, yıl sonunda önemli bir adım atarak Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilecek ve dünyaya ihraç edilecek ilk Dacia modeli Striker’ı kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. C segmentinde konumlanan Striker; SUV’un yüksek sürüş pozisyonu ve arazi yeteneklerini, station wagon’un çok yönlülüğü ve konforunu, sedanın ise verimlilik ve performans özelliklerini tek bir gövdede birleştiriyor. Üç farklı gövde tipinin avantajlarını buluşturan model, Dacia’nın yeni amiral gemisi olarak ürün gamına yeni bir yön kazandıracak.

#8
Foto - Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Alpine, tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli A390’ı Temmuz ayında Türkiye pazarına sunuyor. Markanın ilk sportif fastback modeli olan A390, Alpine’e özgü sürüş karakterini A110’un heyecan verici performansıyla birleştirirken günlük kullanım için de uygun bir yapı sunuyor. Yıl sonunda satışa sunulması planlanan GTS versiyonuyla birlikte Alpine, premium elektrikli spor otomobil segmentindeki ürün gamını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

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