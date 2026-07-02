Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı
Renault, 2026'nın ilk yarısında 74.129 adet satış ve yüzde 13,3 pazar payı ile Türkiye otomotiv pazarında liderliğini sürdürdü. Clio’nun en çok tercih edilen model olduğu dönemde, Megane Sedan ikinci sırada yer aldı. Yerli üretim Duster ve Boreal’in katkısıyla SUV segmentinde de lider olan Renault, Dacia’nın yeni ürün gamı ve Alpine’in elektrikli atılımıyla yılın ikinci yarısına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.