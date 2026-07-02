Yerli üretim gücüyle Renault’dan pazar liderliği! Rekor niteliğinde ilk yarı performansı

Haziran ayında ise Clio 5 ve yeni Clio 6 toplam 4.807 adet satışla pazarın en çok tercih edilen modeli olurken, Megane 3.467 adet satışla üçüncü sırada yer aldı. Böylece Haziran ayında en çok satan ilk üç modelin ikisi Renault markasına ait oldu. Renault, bu yılki ürün başarısını prestijli bir ödülle de taçlandırdı. Yeni Renault Clio, Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından yapılan oylama sonucunda “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilerek başarısını bir kez daha ortaya koydu.