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Spor Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turu 3 maçla tamamlanıyor
Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turu 3 maçla tamamlanıyor

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Dünya Kupası günlüğü: Son 16 turu 3 maçla tamamlanıyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 tur mücadelesi, yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya maçları oynanacak.

Dev turnuvada heyecan bütün hızıyla devam ediyor. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada, yarın oynanacak son 16 turu maçlarının TSİ programı ve statları şöyle:

03.00 ABD-Belçika (Seattle)

19.00 Arjantin-Mısır (Atlanta)

23.00 İsviçre-Kolombiya (BC Place)

SON 16 TURU MAÇLARI

4 Temmuz | Kanada - Fas | 0-3

5 Temmuz | Paraguay - Fransa | 0-1

5 Temmuz | Brezilya - Norveç | 1-2

6 Temmuz | Meksika - İngiltere | 2-3

6 Temmuz | Portekiz - İspanya |

7 Temmuz | ABD - Belçika |

7 Temmuz | Arjantin - Mısır |

7 Temmuz | İsviçre - Kolombiya |

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