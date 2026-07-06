Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tedarik zincirini güçlendirmek adına; Yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır.