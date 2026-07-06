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Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

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Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

Ticaret Bakanlığı, ticari faaliyetlerdeki ödeme sürelerini hızlandıracak devrim gibi bir sistemi hayata geçiriyor. Bakanlık bünyesinde kurulacak yeni sorgulama ekranıyla KOBİ tespit süreçleri kolaylaşacak. Üretici ve perakendeci arasındaki 30 gün kuralına ise yeni bir düzenleme geliyor.İşte detaylar...

#1
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yönetmelikte kapsamlı değişiklik hazırlığı başlattı. Taslak düzenlemeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, KOBİ’ler için yeni sorgulama sistemi oluşturulması, kadın kooperatiflerinin ürünlerine zincir marketlerde öncelik verilmesi ve büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni kuralların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

#2
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

Ticaret Bakanlığı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik çalışmaları başlattı. Bakanlık açıklaması şöyle: Perakende ticaretimizin daha adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak amacıyla uygulamada elde edilen deneyimler ve sektörden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan yönetmelik taslağı, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılmıştır.

#3
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

Söz konusu düzenlemelerle öncelikle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerin, diğer bir ifadeyle tedarik zincirinin güçlendirilmesi, yerel ticareti rahatlatacak adımların atılması ve kadın emeğinin ekonomik değerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda tedarik zincirini güçlendirmek adına; Yönetmeliğin adı, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkileri yansıtacak şekilde değiştirilerek “Tedarik Zincirinde Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri doğrultusunda 2025 yılının Kooperatifler Yılı ilan edilmesi hasebiyle zincir market raflarında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatiflerin yöresel ürünlerine öncelik verilerek kadın emeğinin doğrudan desteklenmesi ve kadınların ekonomik hayata katkılarının artırılması planlanmaktadır.

#4
Foto - Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! Zincir marketlere yeni kurallar geliyor

Bu değişikliklerin yanı sıra, en temel gıda maddelerinden biri olan ekmeğin daha uygun fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşabilmesini teminen kitlesel ekmek üretimi yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

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