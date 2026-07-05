  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
5 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Putin ve Trump'tan uzun görüşme! Savaş sona mı eriyor? Göktaş'ı aklamak için Mustafa Kemal'e sarıldılar… Siyasi hiciv ile İslam'a hakaret bir mi? 250’nci yıl kutlamalarına sıcak darbesi! Bağımsızlık Günü'nde karanlık çöktü Çalışmalar devam ediyor! Venezuela’da deprem bilançosu ağırlaşıyor Eski Bakan hayatını kaybetti Trump cenaze sırasında da tehdit savurdu: Hepsi orada, tek atışla işlerini bitirebiliriz! Alıkonulan Gazzeli doktorun işkence çığlığı! “Beni buraya öldürmek için getirdiler” Trump'tan malumun ilanı: Netanyahu patronun kim olduğunu bilir Hürmüz'den geçişlerde Çin'e ayrıcalık
Gündem İran destekli Husiler Yemen'de çatıştı! Saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!
Gündem

İran destekli Husiler Yemen'de çatıştı! Saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İran destekli Husiler Yemen'de çatıştı! Saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

Yıllardır süren iç savaş ve kaos nedeniyle dünyanın en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, kanlı çatışmalar yeniden alevlendi.

Ülkenin batısındaki stratejik öneme sahip Hudeyde ilinde, Husiler ile Yemen hükümet güçleri arasında çıkan şiddetli çatışmalarda adeta kan gövdeyi götürdü.

Yemen Devlet Bakanı Velid el-Kadimi, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete bağlı Tihame güçlerinden 15 askerin, Hudeyde'nin güneyindeki Debbas Dağı'nda çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadimi, çatışmalarda Husilerden de 50 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ifade etti.

Husilerin Zeranik Tihame bölgesindeki hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırılarının sürdüğünü kaydeden Kadimi, söz konusu bölgelerin Husilerin Hudeyde'nin güneyine ilerleme planlarının önündeki en önemli engellerden biri olduğunu aktardı.

 

Husilerden ise çatışmalara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'de Nisan 2022'den bu yana zaman zaman çatışmalar yaşansa da hükümet güçleri ile 21 Eylül 2014'te başkent Sana başta olmak üzere birçok kentte kontrolü ele geçiren Husiler arasında süren savaşta görece sükunet korunuyor.

Yaklaşık 11 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen, dünyanın en ağır insani krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunurken, Birleşmiş Milletler öncülüğünde ülkede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler sürüyor.

İslam aleminin unuttuğu Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor!
İslam aleminin unuttuğu Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor!

Dünya

İslam aleminin unuttuğu Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor!

Yemen'de 4 yıllık ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Husiler'den genel seferberlik, hükümetten savaş hazırlığı talimatı
Yemen'de 4 yıllık ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Husiler'den genel seferberlik, hükümetten savaş hazırlığı talimatı

Dünya

Yemen'de 4 yıllık ateşkes pamuk ipliğine bağlı! Husiler'den genel seferberlik, hükümetten savaş hazırlığı talimatı

İsrail'de kayıp Yemenli çocuklar dosyası yeniden açıldı
İsrail'de kayıp Yemenli çocuklar dosyası yeniden açıldı

Dünya

İsrail'de kayıp Yemenli çocuklar dosyası yeniden açıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23