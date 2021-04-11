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Medya Bu sonuç İbo Show’un sonu olacak!
Medya

Bu sonuç İbo Show’un sonu olacak!

Kafasından vurulduktan sonra uzunca bir süre ekranlardan uzak kalan İbrahim Tatlıses, bu yıl Star TV ekranlarına İbo Show programı ile çıktı. Yayına başladığından beri reytinglerde son sıralarda yol alması program için tehlikeli olmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 11:58:00 -
Bu sonuç İbo Show’un sonu olacak!

Televizyon ekranlarında 10 Nisan Cumartesi reyting sonuçlarında TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı 1. Sırada yerini korurken, programa dansöz çıkarıp izleyici çekmeye çalışan İbo Show son sıralarda yer aldı.

İşte 10 Nisan Cumartesi reyting sonuçları;

1 - GÖNÜL DAĞI

2 - KARDEŞLERİM

3 - GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

4 - SHOW ANA HABER

5 - KUZEY YILDIZI İLK AŞK

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - GÖNÜL DAĞI

2 - KARDEŞLERİM

3 - GÖNÜL DAĞI (ÖZET)

4 - SURVİVOR

5 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER

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