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"Bu sıkıntılı dönemden daha güçlü çıkacağız"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:- "Bu sıkıntılı dönemin sonucunda da daha güçlü çıkacağız. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak, daha hızlı gidecek ve bu tümseği aşacağız"- "Tarihimizde ilk defa bankalarla özel sektör bir arada ve sıkıntılı ortamda sahaya inmiş durumdalar. Aslında hepimiz aynı gemideyiz. Ortak çözümler geliştireceğiz. Özel sektörde durum neyse bankacılık sektöründe de durum odur. İkimiz, birbirimizin ayrılmaz bir bütünüyüz"

17 Ocak 2019 Perşembe 19:07
"Bu sıkıntılı dönemden daha güçlü çıkacağız"

ERZURUM (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sıkıntılı dönemin sonucunda da daha güçlü çıkacağız. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak, daha hızlı gidecek ve bu tümseği aşacağız." dedi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve TOBB tarafından Palandöken'deki otelde "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" düzenlendi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'da ortak diyalog toplantıları kapsamında 12. toplantılarını Erzurum'da gerçekleştireceklerini söyledi.

Toplantıya Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Rize ile Van'dan oda başkanları ile iş adamlarının katıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları dile getirdi:

"10 büyük bankamızın genel müdür ve genel müdür yardımcıları da bu programda bizimle birlikteler. Bu işe öncülük eden TBB Başkanı Hüseyin Aydın Bey'e çok teşekkür ediyorum. Tarihimizde ilk defa bankalarla özel sektör bir arada ve sıkıntılı ortamda sahaya inmiş durumdalar. Aslında hepimiz aynı gemideyiz. Ortak çözümler geliştireceğiz. Özel sektörde durum neyse bankacılık sektöründe de durum odur.

İkimiz birbirimizin ayrılmaz bir bütünüyüz. Bu sıkıntılı süreci de birlikte atlatacağız."

Hisarcıklıoğlu, finansmana erişim noktasında firmaların önünün açılması gerektiğini belirterek, bankaların bunun için bölge toplantısında iş dünyasıyla beraber olduğunu söyledi.

Son 25 yılda ekonomide benzer dönemleri beraber atlattıklarına işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemi de hep beraber atlatacağız. Bu sıkıntılı dönemin sonucunda da daha güçlü çıkacağız. Bu tekerlek, bu tümsekte kalmayacak, daha hızlı gidecek ve bu tümseği aşacağız." diye konuştu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın da finans sektörü ile reel sektörün birbirinden ayrılamayacağını ve aynı gemide olduğunu gördüklerini vurguladı.

Toplantıda sorunların konuşulacağını anlatan Aydın, bol kazançlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından toplantı, 11 ilden oda başkanları ve iş adamlarının katılımıyla basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:07
  1. Erzurum
  2. Rifat Hisarcıklıoğlu
  3. TBB
  4. TOBB
  5. toplantı

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