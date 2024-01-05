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Teknoloji Bu şifreleme tekniğini asla kullanmayın! Yeni yılda yeni parola bulun
Teknoloji

Bu şifreleme tekniğini asla kullanmayın! Yeni yılda yeni parola bulun

Yeniakit Publisher
2024-01-05 13:45:00 -
Bu şifreleme tekniğini asla kullanmayın! Yeni yılda yeni parola bulun

Güvenlik olaylarında ortaya dökülen parolalardan oluşan 3 TB’lık bir veri tabanına göre, 30 ülkede en popüler parola yaklaşık beş milyon kez kullanılan “password” oldu.

Yeni yıl için birçok karar almış olabilirsiniz. Dijital dünyada güvenliğinizi artırmak için parolalarınızı gözden geçirin. ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban parola güvenliğine yönelik önerilerini paylaştı.

En çok hacklenen parolalar

Ne yazık ki internet kullanıcıları kötü niyetli kişilerin hayatını istemeden de olsa kolaylaştırıyor. Güvenlik olaylarında ortaya dökülen parolalardan oluşan 3 TB’lık bir veri tabanına göre, 30 ülkede en popüler parola yaklaşık beş milyon kez kullanılan “password” oldu. İkinci sırada “123456” gelirken onu biraz daha uzun olan “123456789” takip etti. İlk beşi tamamlayanlar ise “guest” ve “qwerty” oldu. Bu girişlerin çoğu bir saniyeden daha kısa bir sürede kırılabiliyor.

Parola güvenliği nasıl sağlanır?

Parola güvenliği doğru yapabileceğimiz en kolay şeylerden biri. Dijital yaşamlarımız için bazı anlık faydalar sağlar. Kişisel ve finansal bilgilerinizi korumaya yardımcı olmak için aşağıdaki ipuçlarını değerlendirin:
Parolaları asla tekrar kullanmayın, aksi takdirde kimlik bilgisi dolduranlar tek bir oturum açma bilgilerini ele geçirdiklerinde birden fazla hesap açabilirler. Parolanızı başkalarıyla paylaşmayın. Kullanılmayan hesapları kapatın çünkü ihlal edildiklerini fark etmediyseniz bunlar güvenlik riski oluşturabilir. Parola gücünü düzenli olarak kontrol edin ve çok zayıf veya güncel olmayanları güncelleyin.

Kimlik doğrulama aşaması

Mümkün olan yerlerde çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) etkinleştirin, artık çoğu hesapta bunu yapma seçeneği var. Kimlik doğrulama için yüz veya parmak izi taraması veya tek seferlik parola gibi başka bir “faktör” gerektirerek parolalara ekstra bir güvenlik katmanı ekler.
Herkese açık Wi-Fi üzerinden oturum açmayın çünkü aynı ağda bulunabilecek dijital dinleyiciler parolanızı ele geçirebilir.
Bilgi hırsızları ve diğer kötü amaçlı yazılımların yanı sıra kimlik avı saldırıları ve diğer tehditlere karşı korunmak için saygın bir şirketin güvenlik çözümlerini kullanın.
Dışarıdayken omuz sörfçülerine dikkat edin.

Şüpheli bağlantı uyarısı

Dizüstü bilgisayarınız için bir ekran koruyucu kullanmayı düşünün. İstenmeyen e-posta ve mesajlardaki şüpheli bağlantılara tıklamayın. Şüpheniz varsa, mesajı geri göndererek değil iletişim bilgilerini Google’da arayarak doğrudan gönderenle iletişime geçin.
Yalnızca HTTPS kullanan sitelere giriş yapın, çünkü bunlar güvenlidir ve bu nedenle giriş bilgilerinizi ele geçirebilecek saldırılara karşı ekstra koruma sağlar.
Parolalarınızın bir veri ihlaline karışıp karışmadığını kontrol eden bir hizmete kaydolun.
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