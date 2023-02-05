Bu şifalı besini asla 70 derece üzerinde ısıtmayın! Zehirliyor

Anneler çocuklarına çikolata yerine pekmez vermeyi tercih ediyor. Peki pekmez nasıl tüketilmeli? Hangi durumlarda sağlıksız olur? İşte yanıtı...

PEKMEZ NASIL ZEHİR OLUR?

Diyetisyen Eda Ünal pekmez tüketiminde dikkat çeken noktalara değinerek,"Pekmez özellikle gelişim çağında olan çocuklarda ve bağışıklığı güçlendirmek amacıyla yetişkinlerde de kullandığımız bir besin, sıklıkla tercih ediyoruz. İçerdiği şeker oranından dolayı yetişkinlerde bir veya iki yemek kaşığını uygun porsiyon olarak görüyoruz, küçük çocuklarda da bir veya 2 tatlı kaşığı şeklinde yükletilmesini öneriyoruz. Sabahları aç karnına tüketilmesinden ziyade kahvaltıda protein, karbonhidrat, yağ dengesinin bulunduğu bir tabakta ekstra olarak ekleyerek tüketilmesini öneriyoruz. Özellikle küçük çocuklarda yedikleri yiyeceklerde şeker kullanmak yerine pekmezi tatlandırıcı olarak kullanabiliyoruz. Kremsi bir yapıda olduğu için çikolata gibi ekmeğin üzerine sürerek veya tatlıların üzerine ekleyerek tatlandırma özelliğinden yararlanabiliyoruz. Pekmez yüksek sıcaklıklarda pişirerek kullanıldığında, 70 santigrat derecenin üzerine çıktığında kanserojen madde bulunabileceği için dikkatli kullanılmasında fayda var" sözlerine yer verdi.

Ensonhaber