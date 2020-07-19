Koronavirüs salgını sağlık alanı kadar eğitimi de etkiledi. Milyonlarca öğrenci son olarak mart ayında okula gitti. Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos’ta açıklanacağını açıkladı. Ancak bakan Ziya Selçuk bu kararın salgının durumuna göre revize edilebileceğini belirtti. Konu hakkında önemli bir değerlendirme daha yapıldı.

Bu sene okullar açılmayacak mı? | Okulların açılması ertelendi mi son durum

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, CNN Türk canlı yayınında okulların durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk, "Okul olayı ve kurban bayramı olayı ayrıntılı şekilde gündem olarak konuşulmadı. Ama ister açılsın, ister tam tersi açılmasın. Cumhurbaşkanımız kurban bayramı için sokağa çıkma yasağı düşünmediklerini açıkladı. Ama bunlar o kadar anlık olaylar ki. Bunların ikisi de gündeme gelmiş değil, şu an tartışılıyor. Eğitimde bir karma-hibride gidiş var. Online ve yüz yüze olarak planlıyor. Ama bunun ilköğretim ve lisede nasıl olacağıyla ilgili bilim kurulu önerilerini sunar, onlar da nasıl uygulanacağını ortaya koyarlar" dedi.