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Spor “Bu sene benim senem olacak”
Spor

“Bu sene benim senem olacak”

Yeniakit Publisher
2024-06-24 13:59:00 -
"Bu sene benim senem olacak"

Yeni sezon öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, “Bu sene benim senem olacak” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "O bizim generalimiz." dediği Mert Hakan Yandaş'ın biten sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştı.

Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bunun mutluluğunu yaşıyor.

Fanatik'in haberine göre; Mert Hakan, Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon çalışmalarıyla birlikte yeni hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmek için elinden geleni yapmaya çalışacak.

Ayrıca deneyimli oyuncu, bu sezon takımını şampiyon yapmak için de yoğun çaba sarf edecek. Yandaş'ın, takım arkadaşlarına "Bu sene benim senem olacak. Bu sezon her şeye rağmen şampiyon olacağız." dediği de gelen haberler arasında.

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