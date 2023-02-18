Bu senaryoyu hiç kimse düşünmemişti! Ayrılık vakti mi? Bomba iddia...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük deprem sonrasında profesyonel futbol müsabakalarına mart ayına kadar ara verilmiş ve kulüpler; afet bölgesine yardımlarına devam ederken, transfer çalışmalarını da sürdürüyordu. Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi için Brezilya basınında çıkan haberler ortalığı karıştırdı.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle birlikte yasa boğulmuştu. Yaşanan felaketin ardından TFF, profesyonel futbol müsabakalarına mart ayına kadar ara verildiğini açıklamış ve kulüpler yardım için adeta seferber olmuştu. Afet bölgesine destek için çalışmalarına devam eden takımlar arasında yer alan Galatasaray, transferde de hareketli günler geçiriyor.

Roma'dan Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu. Brezilya basınında çıkan haberler sonrasında ortalık karıştı.

İddiaya göre Mauro Icardi, Galatasaray ile sözleşmesini sonlandırarak Brezilya ekibi Internacional'e transfer olmak istiyor.

Arjantinli futbolcunun transferinde sona gelindiği kaydedilirken, Icardi'nin Wanda Nara ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirebilmek için Brezilya'ya gitmek istediği aktarıldı. Konuyla ilgili Galatasaray'dan henüz bir açıklama gelmezken, taraftarlar durumu sosyal medyada endişeyle karşıladı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 13 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 9 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.