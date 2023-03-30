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Gıda Bu şekilde yiyenler dikkat! İşte yoğurt böyle tüketilmeli…
Gıda

Bu şekilde yiyenler dikkat! İşte yoğurt böyle tüketilmeli…

Yeniakit Publisher
2023-03-30 14:24:00 - 2023-03-30 14:47:57
Bu şekilde yiyenler dikkat! İşte yoğurt böyle tüketilmeli…

Fosfor, kalsiyum, B vitaminleri açısından zengin olan yoğurt çok şifalı. Yoğurt birden fazla kase tüketilebilir. Kemik sağlığına iyi gelen yoğurdun tüketilme şekli uzmanlar tarafından açıklandı. İşte yoğurt bu şekilde tüketilmeli…

YOĞURT NASIL TÜKETİLMELİ?

Yoğurdun yeşil suyunu dökmeyin.

Yoğurt bakterileri faaliyetleri sırasında B1, B2, B3 vitaminleri sentezler.

Dolayısıyla bu vitaminler de cilt sağlığı konusunda vücudu destekler.

Yoğurdun yeşil suyu kesinlikle dökülmemelidir.

İçerdiği yüksek miktardaki riboflavin büyüme, doku yenilenmesi ve enerji metabolizmasında görevlidir.
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Yoğurt günün her öğününde tüketilebilir.

Ana yemeklerde veya ara öğünlerde tercih edilebilir.

Günde en az bir kase yoğurt tüketin.

Günlük tüketilmesi gereken yoğurt miktarı diğer süt gruplarının tüketim durumuna göre değişiklik gösterir.

Eğer diğer süt ürünleri tüketilmiyorsa ve kişinin kalori ihtiyacına göre uygunsa porsiyon artırılabilir.

Gün içerisinde süt ve peynir tüketiliyorsa günlük en az bir kase yoğurt tüketimi yeterlidir.

Ancak hiç tüketilmiyorsa bu 3-4 kaseye çıkabilir.

Bazı hazır yoğurtlar, yüksek miktarlarda ilave şeker ve yararlı olmayan diğer katkı maddelerine sahiptir.

Bu nedenle güvenilir doğal yoğurtların tercih edilmesi oldukça önemlidir.

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