Bu şehirlerde metrekare fiyatı fırladı! Konut getiride koltuğunu bırakmıyor

Yüksek konut kredisi faizlerinin etkisiyle satılık konut fiyatlarındaki artış 2023 Kasım ayında da son birkaç aydır olduğu gibi hız kesmeye devam etti. REIDIN Emlak Endeks sonuçlarına göre Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre %3,09, geçen yılın aynı dönemine göre ise %86,46 nominal artış gösterdi. Öte yandan artış hız keserken konut sahipliği, varlık sınıfı getiri lideri koltuğuna bir kere daha yerleşti.

93 bin 514'lük satış

REIDIN’in raporunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2023 Kasım ayında 5.245’i ipotekli olmak üzere toplam 93.514 konut satıldığı vurgulandı. 2022 Kasım ayında bu rakamlar 16.665’i ipotekli olmak üzere toplam 117.806 idi. İpotekli konut satışları başta olmak üzere satılan konut sayısındaki düşüşlerin, yüksek seviyelerde seyreden konut kredisi faizlerinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Uşak satış fiyatında önde

Şehir bazında bakıldığında 2023 Kasım ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının %13,48 nominal arttığı Uşak, satış fiyatlarının en çok yükseldiği il olarak öne çıktı. Aynı dönemde Karabük’te metrekare başına konut satış fiyatları %0,58 nominal azaldı; böylece satış fiyatlarının en çok düştüğü il Karabük oldu.

Kütahya'da kira artışı dikkati çekti

Kira artış rakamlarına bakıldığında ise 2023 Kasım ayında Kütahya’da metrekare başına konut kira değeri %16,89 nominal artış gösterdi ve bu rakam Kütahya’yı kiraların en çok yükseldiği il haline getirdi. Aynı dönemde Muş’ta ise metrekare başına konut kira değeri %2,15 nominal azaldı ve Muş kiraların en çok düştüğü il olarak öne çıktı.

Getirinin verileri ortada

Verilere bakıldığında söz konusu getiri ülke genelinde aylık bazda %3,59, yıllık bazda ise %96,10 olarak hesaplandı. Bu rakam konut sahipliğinin Kasım ayında varlık sınıfı getiri liderliğini eline geçirdiğini gösteriyor. Geçtiğimiz ay konut sahipliğinden sonra en fazla getiriyi külçe altın (%78,49) sağlamıştı. Raporda Kasım ayında amortisman süresinin ülke düzeyinde 16,5 yıl olarak ölçüldüğü, konut yatırımı yıllık brüt getiri oranının ise %6,23 olduğu görülüyor.

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