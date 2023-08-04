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Siyaset Bu sefer sert kayaya çarptı! İmamoğlu’nun paylaşımına bomba cevap!
Siyaset

Bu sefer sert kayaya çarptı! İmamoğlu’nun paylaşımına bomba cevap!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 14:22:00 -
Bu sefer sert kayaya çarptı! İmamoğlu’nun paylaşımına bomba cevap!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Pendik’te yaptıkları ile ilgili paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Cin’den manidar cevap geldi. Cin, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden Pendik’te yaptıkları ile ilgili paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Cin’den manidar cevap geldi. Cin, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik’te yaptıkları ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar, “tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik’te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter’da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel" yorumunda bulundu.

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Yorumlar

Şamil

Eskisehir ve hatayi kaybedecekler haberine yorum yapilmiyor . Buraya yazayim . Akpartinin bu belediye secimlerinde tek sansi karsi blokun ittifak yapmamasi olacak . Onceki secim gibi millet ittifaki blok halinde girerse Akparti elindeki bircok belediyeyide kaybedecek . Ve belediye secimlerinde sunu girecek siyasetciler kim gelirse gelsin bir farkiniz yok sistemin disina cikamazsiniz . Ondan dolayidirki ben son zamanlarin en dusuk katilimli secimi olacagini dusunuyorum .

Şamil

Hele hele belediyecilik anlayisi zaten rusvete ve yagmaya odakli bir sistem . Yani su sistemde rusvet alipta yakalanan belediye baskanlari oldu haberlere cikti hakikaten su sistemde yakalaniyorsan gerizekalisindir . Salakliktan aliyor buyuk ihtimalle sistemde bunlari gorevden .
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