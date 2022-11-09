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Ekonomi Bu sefer Palamut bolluğu hamsiyi vurdu
Ekonomi

Bu sefer Palamut bolluğu hamsiyi vurdu

Çanakkale'de palamudun bolluğu tezgahlarda hamsinin az olmasına sebep oldu. Balıkçılar ise bu durumu "her bolluğun bir kıtlığı olur" diye nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 12:21:00 -
Bu sefer Palamut bolluğu hamsiyi vurdu

Balık tezgahlarında palamudun bolluğu dikkat çekiyor. 900 gram ila 1 kilogram arasında olan palamutların fiyatı 50 TL olurken 1 kilogram üstü palamutlarda 60 TL 'den alıcısını bekliyor. Palamudun yemi olan hamsi ise tezgahlarda yok denecek kadar az. Hamsinin kilosu ise 50 TL olarak satılıyor.

Palamudun bolluğu hamsinin azlığına neden oldu diyen balıkçı Özkan Kaşıkçı,"Bu sene palamudun çok bol olmasından dolayı hamsi biraz az. Çünkü palamudun yemi hamsi. Palamut hamsiyi bayağı bir tüketti. Hamsinin fiyatı yükseldi ve büyüyemedi. Her bolluğun bir kıtlığı olur. Palamudun bolluğu hamsinin kıtlığına neden oldu" dedi.

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