  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Putin'i bu sefer de İngilizler kızdıracak! Ukrayna'ya o araçları gönderiyorlar
Dünya

Putin'i bu sefer de İngilizler kızdıracak! Ukrayna'ya o araçları gönderiyorlar

Rusya işgalindeki Ukrayna'ya İngiltere'den zırhlı askeri araç gönderilebileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:11:00 - 2022-04-07 16:13:00
Putin'i bu sefer de İngilizler kızdıracak! Ukrayna'ya o araçları gönderiyorlar

Ulusal basında yer alan haberlere göre İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya keşif ve devriye amacıyla kullanılabilecek zırhlı personel taşıyıcılar göndermeyi planlıyor.

Haberde zırhlı askeri araçların "Mastiff veya "Jackal" tipi olabileceği ifade edilmekte.

İngiltere son dönemde Ukrayna'ya sağladığı silah tedarikini artıran ülkelerden.

Öte yandan 24 Şubat'ta Ukrayna işgaline başlayan Rusya, işgalin planladığı şekilde gitmemesi üzerine başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok bölge kırsalından geri çekilmek zorunda kaldı.

Rus ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamalarda "Ukrayna'nın doğusundaki askeri operasyonlara yoğunlaşılacağı" ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen ele geçirme planında olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay