Putin'i bu sefer de İngilizler kızdıracak! Ukrayna'ya o araçları gönderiyorlar
Rusya işgalindeki Ukrayna'ya İngiltere'den zırhlı askeri araç gönderilebileceği bildirildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre İngiltere Savunma Bakanlığı Ukrayna'ya keşif ve devriye amacıyla kullanılabilecek zırhlı personel taşıyıcılar göndermeyi planlıyor.
Haberde zırhlı askeri araçların "Mastiff veya "Jackal" tipi olabileceği ifade edilmekte.
İngiltere son dönemde Ukrayna'ya sağladığı silah tedarikini artıran ülkelerden.
Öte yandan 24 Şubat'ta Ukrayna işgaline başlayan Rusya, işgalin planladığı şekilde gitmemesi üzerine başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok bölge kırsalından geri çekilmek zorunda kaldı.
Rus ordu kaynakları tarafından yapılan açıklamalarda "Ukrayna'nın doğusundaki askeri operasyonlara yoğunlaşılacağı" ifade edildi.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerini tamamen ele geçirme planında olduğu belirtiliyor.