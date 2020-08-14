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Dünya

Bu sefer Brezilya Çin'e virüs ihrac etti

Çin yetkilileri, Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 06:24:00 -
Bu sefer Brezilya Çin'e virüs ihrac etti

Koronavirüsü tüm dünyaya bulaştıran Çin Halk Cumhuriyeti bu sefer kendi ettiğini buldu. Çin'in güneyinde bulunan Shenzhen kentinde Latin Amerika ülkesi Brezilya'dan ithal edilen dondurulmuş tavuk kanadından alınan örnek için yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Shenzhen belediyesi tarafından yapılan açıklamada Longgang bölgesinde dondurulmuş gıdaların kontrolü sırasında dondurulmuş tavuk kanadından alınan yüzey numunesinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bunun üzerine Şhenzhen yetkilileri tavuk kanadının satıldığı civarlarda yapmış olduğu koronavirüs taramasında her hangi bir bulgaya rastlanmadığını açıkladı. Tavuk kanatlarının bulunduğu deponun da dezenfekte edildiği bildirildi. Tavuk kanadının hangi markaya ait olduğu bilgisi ise yetkililer tarafından paylaşılmadı.

Brezilya şimdiye kadar 3,1 milyon koronavirüs vakası bildirdi.

Daha önce de Ekvador'dan ithal edilen karides paketlerinin üzerinde Anhui eyaletinde koronavirüs tespit edilmişti.

DSÖ korku oluşturacak bir durumun olmadığını belirtiyor

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi virüsün herhangi bir gıda yoluyla bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

İki kurum da hastalığın bulaşmasına ilişkin fikir birliği yaptığı en önemli nokta, virüsün enfekte hastalardan öksürük, damlacık yoluyla yayıldığı konusunda birleşiyor.

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