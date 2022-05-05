Bu sapkınlıkları kim durduracak?

Sosyal medyada para kazanmak uğruna kadın kılığına giren sosyal medya maymunları çığrından çıktı. Sosyal medyada fenomen olmak ve para kazanmak uğruna örf, âdet, gelenek ve göreneklerimizi hiçe sayan sosyal medya maymunları rezilliklerine rezillik katıyor. Gençler arasında son derece popüler olan video platformlarında yayınlanan videolarda oynayan şahısların yeri geldiğinde başlarına başörtüsü bağladığı, yeri geldiğinde de yüzlerine makyaj yapıp kadın kılığına girdiği görülüyor. Örf, adet, gelenek ve göreneklerimizi hiçe sayan videodaki şahıslar çektikleri videolarda annelerini, anneannelerini ve kız kardeşlerini kendilerine malzeme olarak kullanıyor.

“İnsanlığın iflası”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Diyanet-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Engin, şunları dile getirdi: “Peygamber Efendimiz, erkek kılığına girerek mızrak kuşanmış bir kadını görünce, ‘Erkeklere benzeyen kadınlara ve kadınlara benzeyen erkeklere Allah lânet etsin!’ buyurdu. Ayrıca yine el ve ayaklarını kınalayıp kadınlara benzemeye çalışan birini sürgüne göndermiştir. Bir hadis-i şerifte ise, ‘Ana-babasına asi olan, erkeklere benzemeye çalışan kadın ve deyyus cennete giremez’ deniliyor. Peygamberimizin karşı cinsin giyim-kuşamını tercih edenlere lânet etmesi, her şeyden önce kılık-kıyâfetin öyle sanıldığı kadar basit bir şekilden ibaret olmadığını, sonra da cinsler arasındaki duygusal yapı bozukluğunun giyim-kuşam taklidi ile başladığını ya da açığa çıktığını göstermektedir. Ne kadar acıdır ki, zamanımızda bu cinsler arası benzeşmeyi daha ileri götürmek ve yaygınlaştırmak maksadıyla çok özel ve ciddî gayretler sarf edilmekte, yatırımlar yapılmakta ve güya ekonomik kolaylık sağlamak için hem erkeğin hem de kadının giyebileceği giysiler üretilip pazarlanmaktadır. Kadınlar gibi takıp takıştıran erkekler, erkekler gibi giyinen kadınlar çağın modern çirkinleri ve lânetlileri olarak ortalıkta dolaşmaktadırlar. Birçok insânî değerlerin sokağa döküldüğü bu çağda artık insanlığın iflası yaşanır hale gelmiştir.

Peygamber Efendimiz'e kulak verin

“Bu yozlaşma, ancak Resûl-i Ekrem Efendimiz’in uyarılarını ciddîye alıp gereğini yerine getirmekle önlenebilir. Başka hiçbir çıkış yolu yoktur. ‘Çağdaşlık’, rezâleti rezâlet olmaktan çıkarmaz, çıkaramaz. Kimse çağdaşlığı, yirmi birinci asrı veya sosyal siyasal birtakım kavramları rezâlet ve ahlâksızlıklar için gerekçe yapamaz. Dolayısıyla inancımızla, örf, adet, geleneklerimiz ve tarihi bağlarımız ile hiçbir benzerliği olmayan sadece ilgi çekmek milletimizin kutsallarına saldırmak hakaret etmek ya da küçük düşürmek için yapılan her türlü oyunun karşısında olmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Çünkü bizleri bağlayan değerlerimiz vardır inancımız, önderimiz sünnet ve ulemanın yaşantıları doğrusunda hareket etmemiz gerekir.”