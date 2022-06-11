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Gündem Bu saçmalık için kaç para harcadınız? Ekrem’in dansçısı da kendisi gibi
Gündem

Bu saçmalık için kaç para harcadınız? Ekrem’in dansçısı da kendisi gibi

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan hizmet beklerken belediye her gün geçen yeni bir saçmalıkla gündeme gelmeye devam ediyor. İBB’nin düzenlediği doğaçlama ‘saçmalık’ gösterisi sosyal medyada alay konusu olurken, belediyenin bu gösteri için ne kadar para harcadığı ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 13:32:00 - 2022-06-11 13:45:06

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen "İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali"nde ilginç görüntüler kameraya yansıdı.

Özellikle Alman dansçı Ingo Reulecke'nin "Instant Composition" yani "Anlık Kompozisyon" adlı gösterisi sosyal medyada dikkat çekti.

Doğaçlama dans gösterisi yapan Reulecke'nin garip hareketleri, birçok kişi tarafından alaya alındı.

CHP’li İBB bir dansçıya da 400 bin TL ödemişti

Daha önce flamenko dansçısı Patricia Guerrero'ya 400 bin TL ödeme yapan İBB'nin, bu gösteriyi sergilemesi için Alman dansçıya kaç para ödediği ise merak konusu.

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Yorumlar

[email protected]

400 bini 5 bine bölsen 80 bin gercek ihtiyaç sahibi aileye yada ogrenciye ilaç olurdu. Onların yerine bu kafir yedi Müslüman milletin parasini kimleri desteklediginize iyi bakin

Mehmet Demir

CHP kültürü vede heykel
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