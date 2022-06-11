Bu saçmalık için kaç para harcadınız? Ekrem’in dansçısı da kendisi gibi

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan hizmet beklerken belediye her gün geçen yeni bir saçmalıkla gündeme gelmeye devam ediyor. İBB’nin düzenlediği doğaçlama ‘saçmalık’ gösterisi sosyal medyada alay konusu olurken, belediyenin bu gösteri için ne kadar para harcadığı ise merak konusu oldu.