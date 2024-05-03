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Medya Bu rezillik artık bıkkınlık verdi! Bu nasıl bir şuursuz söylem Allah aşkına
Medya

Bu rezillik artık bıkkınlık verdi! Bu nasıl bir şuursuz söylem Allah aşkına

Yeniakit Publisher
2024-05-03 19:10:00 - 2024-05-03 17:01:34
Bu rezillik artık bıkkınlık verdi! Bu nasıl bir şuursuz söylem Allah aşkına

Star yazarı Halime Kökce, her seferinde sol tabanlı sendikaların ve illegal uzantıları da olan sol örgütlerin her işlerini şiddetle halletme alışkanlıklarının artık bıkkınlık verdiğini belirtti. 1 Mayıs’ta çıkan olaylara değindiği yazısında CHP’lilerin şiddeti meşrulaştıran söylemlerine de isyan eden Kökce, şunları kaydetti:

Star yazarı Halime Kökce, her seferinde sol tabanlı sendikaların ve illegal uzantıları da olan sol örgütlerin her işlerini şiddetle halletme alışkanlıklarının artık bıkkınlık verdiğini belirtti. 1 Mayıs’ta çıkan olaylara değindiği yazısında CHP’lilerin şiddeti meşrulaştıran söylemlerine de isyan eden Kökce, şunları kaydetti:

“Bu yılki 1 Mayıs, tarihe polisin şiddet gördüğü 1 Mayıs olarak geçecek. Saraçhane'de toplanan grup, polisin dağılın uyarılarına uymayıp taşlı sopalı saldırıya geçti.

Sol örgütlerin eylem biçimi zaten sokak vandalizmini içeriyor. Toplumsal olaylarda militan kaybetmek ise en sevdikleri şey. Toplumsal destek kazanabilmek adına istismar edebilecekleri bir şey çünkü.

Dünkü olaylarda kameralara yansıyan görüntülerde polis adeta müdahale etmeye yemin etmiş gibiydi. Buna mukabil göstericiler Allah ne verdiyse girişmişler.

Taksim ısrarını ayrıca konuşmak lazım ama her seferinde sol tabanlı sendikaların ve illegal uzantıları da olan sol örgütlerin her işlerini şiddetle halletme alışkanlıkları artık bıkkınlık verdi. Devletin şiddet tekelini yadsıyan ama kendi cephaneliği olan bu yapıların bazı partilerce de kayırıldığını görüyoruz. CHP'de Kılıçdaroğlu'nun Gezi Parkı eylemcilerine açtığı kredi hala devam ediyor. CHP'nin bilumum sol örgütlerle yakınlaşma stratejisinde Gezi önemli bir dayanak olmuştu. Yakıp yıkanları alnından öpen Kılıçdaroğlu, Gezicilerin Türkiye'nin önüne koyduğu "yapılmayacaklar listesini" de onaylıyordu.
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İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi Türkiye'yi çok önemli bir lojistik yol haline getiren ve kalkınma politikalarını destekleyen yatırımlara hayır demek suretiyle CHP Türkiye karşıtı aktörlerin ve ülkelerin de sevgisini kazandı.

Yerel seçim başarısını bu şuursuz sol söylem ve eylemlerin onayı olarak algılarsa büyük hata yapar.

Özgür Özel, sesi ve gözü için yaptığı imaj yatırımını biraz da gerçek politik gündemlere yapsa; örneğin sol örgütlerin 1 Mayıs aktivizminin ve Taksim ısrarının bir ideolojik gövde gösterisi olmasının önüne geçecek şekilde işçi hakları ile ilişkilendirebilse keşke.

1 Mayıs, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel farkının sahası oldu. CHP, Taksim ısrarının ve sokak eylemlerinin savunucusu olurken İmamoğlu bu topa girmemeyi tercih etti. Böylece günlerdir Özgür Özel'in gündemde kalma ve puan toplama avantajını bir anda elinden almış oldu.

Öyle anlaşılıyor ki CHP'deki liderlik yarışını 4 yıl boyunca böyle pinpon maçı seyreder gibi seyredeceğiz.”

 

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