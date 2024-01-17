Bu rapor vatandaşı kuyumculara koşturacak! Elinde altın ve gümüş olanlar dikkat!

Yatırımcılar bu yılda kıymetli madenlerde nasıl bir gelişme olacağı, fiyatların yukarı mı aşağı mı yöneleceği beklintisi sürerken sektörel bir rapor bu yıla yeni bir ışık tuttu.

Altın ve gümüş artacak mı?

Troy Kıymetli Maden Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan “Kıymetli Madenler 2024 Yılı Beklentileri” raporunda, 2024 yılında altının ons bazında 2380 dolar seviyesi ile yeni bir rekor seviye yakalayacağı, gümüşün ise 36.60 dolar/ons seviyesine kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Küresel piyasalar açısından 2024 yılına merkez bankalarının faiz indirimleri damga vuracak. Yılın ikinci yarısından itibaren FED’in başlatacağı ve genele yayılacak faiz indirimlerinin yanı sıra jeopolitik risklerdeki olası artışların etkisiyle 2024’ün; altın başta olmak üzere gümüş, platin ve paladyum gibi kıymetli madenler açısından “boğa piyasası”nın hâkim olacağı, pozitif bir yıl olacağına dikkat çekildi.

Altın fiyatları jeopolitik risklerle arttı

Yatırımcılar yıl boyunca FED’in maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon hedefi ile uyguladığı sıkı para politikasının süresine ve faizleri nereye kadar yükseltileceği sorusuna cevap aradı. Ancak devam eden Ukrayna-Rusya savaşının yanı sıra Afrika’da yaşanan darbeler ve yılın son çeyreğinde başlayan Filistin-İsrail çatışmasının yayılabileceği endişesiyle riskler, enflasyon üzerinde olumsuz beklenti yaptı.

Kıymetli madenler yatırımcısını memnun edecek

Yılın ikinci çeyreğinde ise yeniden gevşek para politikalarının uygulamaya sokularak, faizleri düşürme tarafındaki ilk adımların atılacağının öngörüldüğü raporda, “Bu anlamda yılın ikinci yarısında, büyüme odaklı planların devreye girmesiyle iki veya daha fazla faiz indirimi bekliyoruz. Hem gevşek para politikaları, jeopolitik risklerle ikili desteği arkasına alan kıymetli madenlerin yatırımcıları çekeceğini ve boğa piyasasına gireceğini öngörüyoruz” denildi.

Altına ilgi artacak beklentisi

Risklerle güvenli liman arayışı yatırımcıların tercihlerini, “altın”dan yana koyacakları bir yıl olacak. Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin ve ikincisi olan Hindistan’da beklenen ekonomik büyümeye bağlı olarak artacak tüketim talebinin de fiyatları yukarı yönlü etkilemesini bekleniyor. Bu beklentiler, 2024 yılında ons bazında altını 2380 dolar ile yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir. Altının 2024 yılını ise ons bazında 2190 dolar seviyelerinde kapatacağını tahmin ediliyor.

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Gümüş kayıplarını telafi edecek

Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artışın, gümüş fiyatlarını artıracağına dikkat çekilen raporda, “2021-2023 döneminde hayal kırıklığına uğrayan gümüş yatırımcıları, 2024 yılında kayıplarını kazanca dönüştürecekler. Faiz indirimlerinin yanı sıra altına göre ucuz kalması ve elektrikli otomobil talebindeki artış fiyatları yukarı yönde destekleyecek. Gümüşün ons bazında 2024 yılı kapanış fiyatının 36 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz.” denildi.

Platin grubu için toparlanma yılı

2023 yılını kayıplarla kapatan platin grubu kıymetli madenler açısından 2024, fiyatların arttığı, toparlanma yılı olacak. Dünyanın en büyük platin üreticisi Güney Afrika’nın enerji sorununun maden üretiminde aksamalara neden olacağı beklentisi, hidrojen enerjisine yönelik yatırımların yanı sıra zayıf dolar ve yüksek paladyum fiyatları nedeniyle talebin platine kaymasının fiyatlarda artışa neden olacağı belirtildi.