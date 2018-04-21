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Bu partide tacizciler baştacı!

“Kadına şiddet” olgusunu toplumu ifsad etme ve aile birliğini bozmak için malzeme olarak kullanan CHP’nin bu konudaki gerçek yüzü ortaya çıktı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:35
Bu partide tacizciler baştacı!

Kadına şantaj suçundan yargılanan Bülent Ecevit Tatlıdil’in CHP Parti Meclisi’ne kadar yükseltildiği belirlendi.

CHP Ereğli İlçe Başkanı olduğu dönemde F.G. isimli bir bayana yönelik cinsel taciz, hakaret, sarkıntılık ve şantaj sebebiyle Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2017 yılında soruşturma açıldığı öğrenilen Tatlıdil’in, mağdur kadına yaklaşmaması yönündeki mahkeme kararını ihlal ettiği gerekçesiyle de ceza aldığı ve 21 Ağustos 2017’de Mersin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde cezasının infaz edildiği tespit edildi.

PM ÜYELİĞİNE YÜKSELDİ

F.G.’yi “Ben CHP İlçe Başkanıyım beni şikayet edersen sen suçlu olursun” sözleriyle tehdit ettiği soruşturma dosyasına giren Bülent Ecevit Tatlıdil’in, yargılamasının devam etmesine rağmen önce 3. kez CHP Ereğli İlçe Başkanı seçildiği, ardından kurultay delegesi yapıldığı son olarak ise CHP Parti Meclisi Üyeliği’ne yükseltildiği bildirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:35
  1. Mersin
  2. Konya Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. CHP Ereğli İlçe Başkanı
  4. Bülent Ecevit Tatlıdil

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