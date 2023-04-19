Bu paraya kalamaz! Kerem’e rekor teklif

Bu sezon yaptığı tüm transferleri şampiyonluk ihtimali üzerine yapan Dursun Özbek yönetimi, ligi lider tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyor.

Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Avrupa devi harekete geçti. 24 yaşındaki yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu son iki sezondur Galatasaray forması ile oynadığı oyunla büyük beğeni topladı.

Genç yıldız için Avrupa'nın köklü kulüplerinden Ajax yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

AJAX, KEREM AKTÜRKOĞLU İÇİN GELDİ

Hollanda'nın köklü kulübü Ajax, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı son maçta başarılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için stadda bulundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kırmızı -beyazlı ekibin milli futbolcu Kerem Aktüroğlu'nu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

GALATASARAY'DAN REKOR TALEP

Galatasaray yönetimi ise Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euroluk bir teklif bekliyor. Hollanda ekibinin Kerem Aktürkoğlu için bu rakamı ödeyebileceği de gelen bilgiler arasında.

24 yaşındaki milli oyuncunun ise en büyük hayallerinden biri olan Avrupa'da oynamaya sıcak baktığı biliniyor.

Milli oyuncunun transferinin 20 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde Galatasaray tarihinin en pahalı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı orta saha oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sarı-kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 9 kez rakip fileleri havalandırırken 8 kere de gol pası attı. Bu sezon 2013 dakika sahada kaldı.

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