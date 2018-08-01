Bu oyunlar zihin açıyor!

Zeka geliştiren oyunlara kelime ya da sayı bulmacalar, sudoku, ve karalama dergisinde bulunan oyunlar örnek olarak verilebilir. Bu bulmacalar hem çoğu gazete ve dergi okuyucusunun ulaşabileceği hem de her yerde kolaylıkla çözülebilecek bulmacalardır.

Belirli bir mantık ve matematiğin kullanıldığı bulmacalar zihni daha fazla düşünmeye ve sonuç bulmaya yönelttiği için beynin düşünce yetisini geliştirir. Günlük hayatta monotonlaşan yaşamımızda gözden kaçırabildiğimiz şeyleri bu bulmacalar sayesinde daha dikkatle kavrayabiliriz.

Özellikle sudoku gibi bulmacalar kişiler için bir nevi zihin jimnastiğidir. Bu bulmacaların yanı sıra satranç,dokuz taş ya da ihale, king, briç gibi iskambil oyunları da zihnimizi kuvvetlendirebilecek oyunlardandır. Satranç beyni geliştirici özelliği ile bilindiğinden çocuklar ve gençler arasında turnuvaları bile düzenlenir, fakat tavla ya da iskambil oyunları şansa bağlı oldukları için böyle bir algı oluşturmazlar.

Halbuki tavla, ihale, king ya da briç gibi kart oyunları da kişinin taktikler geliştirmesine yardımcı olur ve ekipteki diğer kişilerin ellerini takip edip kendi elinin alacağı kartların belirlemesinde kişiye çıkarımlar yaptırır ve düşünülerek oynandıkları vakitte sadece şansa da bağlı değildir.

Solo test de kişinin kendi kendine oynayabileceği piyonlarla oynanan amacın yerde en son tek bir piyon kalmasını gerektiren bir oyundur. Oyuncu, piyonları birbiri üzerinden atlatarak tek bir piyon kalana kadar farklı taktiklerle piyon toplamaya çalışır.

Son zamanlarda popüler olan, hatta sanal ortamdan gerçek dünyaya taşınan oda oyunları da zeka geliştiren oyunlardandır. Oda oyunları, bir odada bulunan eşyaların içinden gizli şeylerin bulunup şifrelerin çözülmesiyle odadan kaçılmaya çalışılan ve her odadan çıkışta yeni bir odayla karşılaşılan beynin aktif olarak kullanıldığı oyunlardır.

İlk başlarda sadece bilgisayar ve telefonlar üzerinden oynanmakta olan bu oyunlar artık Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde mühendisler tarafından düzenlenen farklı konseptli oyunlarıyla da birçok kişinin ilgisini çekmektedir.

Sonuç olarak, zeka oyunları kişilerin olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmasını kolaylaştırıp hızlandırırken, problem çözme becerilerinin de artmasını sağlar. Bu oyunlar küçükten büyüğe herkesin yaşamında sık sık yer vermesi gereken eğlenceli zihin açıcılardır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.