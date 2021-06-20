Bu okulda her çocuk mutlu başarılı

‘Hafız Ol, Doktor Ol, Mühendis Ol’ sloganıyla da adından sıkça söz ettiren kurum, her çocuğun muvaffakiyet elde edebileceği eğitim sistemiyle yoluna devam ediyor.

Denge iyi kurulmalı

Yeniden Diriliş Kolejleri Genel Koordinatörü Abdurrahman Demir, “Mutluluğun sırrı insanın kendini başarılı hissetmesidir” dedi. Demir, şunları kaydetti: “Mihaly Csikszentmihalyi’nin Flow(Akış) teorisinden de faydalanılarak hazırlanan Sorumluluk Kazandırma Projemiz kapsamındaki ‘Mutlu ve Başarılı Çocuk’ sloganımız, sadece bir söylemden ibaret değildir. Öğrencinin yeteneği ile ders, ödev gibi zorluklar arasındaki optimal denge çok iyi kurulmalıdır. Tabii -iyi öğretmen, yeterli doküman, güzel fiziki mekânlar vesaire- eğitimin kalitesi ne kadar iyi olursa olsun, zorluk ile yetenek arasındaki akış iyi kurgulanmazsa öğrencinin içsel motivasyonu aktif tutulamaz. Eğitimin zorluk derecesi yeteneğinin ve bilgi birikiminin altında ise öğrenci sıkılıp motivasyonunu kaybeder. Eğitimin zorluk seviyesi yeteneğinin ve bilgi birikiminin üzerinde ise öğrencide anksiyete o(kaygı) oluşur. Yine öğrencinin derse ilgisi kaybolur. Biz de öğrencilerin yeteneklerine ve birikimlerine göre hem derslerini hem de ödevlerini planlıyoruz. Öğrencilerimize yapabilecekleri kadar sorumluluk yükleyerek ilgilerini canlı tutuyoruz. Bu da akademik başarıyı ve mutluluğu getiriyor.”

Sorumluluk kazandırıyoruz

“Her insan farklı bir fıtrat üzere yaratılmıştır. Bizim en önemli çıkış noktamız budur” diyen Demir, şu ifadeleri kullandı: “Uzman psikologlarımızla ve pedagoglarımızla öğrencimizin fıtrat yapısını çözüyoruz. Belirlediğimiz yol haritası üzerinden ‘kişiye özel’ eğitim planlamasını hayata geçiriyoruz. Yeniden Diriliş Kolejleri olarak bizler, okul, ebeveyn ve çocuk üçgeninde hareket ediyoruz. Alanında uzman mentör öğretmen kadromuzla çocuklarımızın içsel motivasyonlarını yüksek tutuyoruz. Sorumluk Kazandırma Projemizle keşif, takip ve rehberlik çerçevesinde çocuklarımızı aldıkları notlara göre değil de ortaya koydukları emek ve gayrete göre değerlendiriyoruz.

Ortalamayı geçiyor

Yıllardır uygulaya geldiğimiz ‘Sorumluluk Kazandırma Projemizin’ sadece bir teoriden ibaret olmadığını, ortada elle tutulur bir başarı bulunduğunu görmek de mümkündür. Örneğin her ay Türkiye genelinde 450 ila 500 bin öğrencinin ve bin 300’e yakın özel okulun katıldığı Okulistik sınavları yapılmaktadır. Yeniden Diriliş Kolejleri olarak katıldığımız bu sınavlarda hemen hemen her sınıfımızın ortalama başarısı aynı sınıf seviyesindeki Türkiye ortalamasının 9 ila 15 puan üzerinde olduğu görülecektir.”