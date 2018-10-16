Bu ofislerde tekno-iş var

Türkiye’de faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ofisleri'ni (TTO) bir araya getiren Teknoloji Transfer Ofisleri Buluşması’nın ikincisi gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde ve Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi ev sahipliğinde dün bir araya gelen etkin isimler, TTO’ların girişimcilik ekosistemi içindeki rolü ve önemi değerlendirdi.

3. nesil üniversiteler

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, üniversitelerin bilimin mutfağı olduğunu ve zaman içerisinde üniversitelerin dayandığı temel anlayışın da geliştiğini belirtti. Sadece eğitim temelli üniversite anlayışının yerini eğitimle birlikte araştırmaya ve ticarileşmeye de önem veren 3. nesil üniversitelere bıraktığını söyleyen Güner, “Bu nedenle, birçok üniversitemiz stratejik planlarında araştırma ve eğitimle eşit önemde yeni hedefler belirlemeye başlamış durumdalar. Bununla birlikte, Türkiye’nin girişimcilik iklimi açısından teknoloji transfer ofislerinin kritik bir noktada bulunduğu da bir gerçek. TTO buluşmasının ikincisini gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Tüm paydaşlar aynı hedefe koşmalı”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, “Girişimcilik ekosisteminin sağlıklı ve başarılı bir şekilde büyüyebilmesi için, tüm paydaşların aynı frekansta olmaları ve aynı hedefe doğru koşmaları gerekiyor” diyerek şöyle konuştu: “Tüm paydaşlar, Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonlarına, yani milli hedeflere katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmalılar. Elbette girişimlerin kendi hedefleri olabilir ancak kendi hedeflerini değil, devletin hedeflerini maksimize etme noktasında olmalılar. Lokal optimizasyondan çok genel optimizasyona odaklanılmalı.”

“Desteklerin bir gün bitebileceği unutulmasın”

TÜBİTAK, Ar-Ge ve TTO destekleri gibi farklı desteklerin tümünün bir gün bitebileceği göz önünde bulundurulmasının önemine dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit de, “Ekosistemin tüm mekanizmaları doğru şekilde sistemleştirilmeli. TTO’lar ve teknoparklar üzerinden doğru bir yönetişim mekanizmasıyla çok daha büyük katma değer elde edilebilir. Bunun için hem kurumsallaşmaya hem de sürdürebilirliğe kapıları açarak, ticarileşmek, uluslararası hale gelmek önemli” dedi. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, GSYH içinde Ar-Ge’ye ayrılan payın arttığını ancak yeterli olmadığını ifade ederek, “Üniversitenin bilgi üretme noktasında çabası var ama bunun talep oluşturma kısmında, sanayide bir güçlük var. Sanayide Ar-Ge’ye yönelik nicelik açısından insan kaynağı sayısının daha da artırılması gerekiyor. Patent sayısının artması sevindirici ancak bunların ticarileşmeye yönelik olanlarının sayısının çoğalması için çalışmalıyız. Türkiye, Küresel Rekabetçilik Endeksi’nde, 137 ülke arasında 53’üncü sırada bulunuyor. Bu sadece Ar-Ge ve yenilik süreçleriyle ilişkili değil, tüm ekosistemin tüm bileşenleri boyutunda” diye konuştu.