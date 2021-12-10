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Ekonomi Bu ödemeler yarın hesaplarda!
Ekonomi

Bu ödemeler yarın hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarından itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 08:38:00 -
Bu ödemeler yarın hesaplarda!

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

Pakdemirli, ödemelerin buzağı desteği, malak desteği, küçükbaş soy kütüğü desteği, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında yapılacağını belirtti.

Pakdemirli bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ının ödemiş olacaklarını kaydetti.

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