Bu neyin kini? Cindoruk'tan skandal '31 Mart' açıklaması: İntikam alacağız

CHP'nin akıl hocası, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Halk TV'de Cüneyt Akman’ın 'Zamanın Ruhu' programında, 31 Mart yerel seçimlerini değerlendirdi.

Ağzındaki baklayı çıkararak kinini dışa vuran Cindoruk, "Bu seçim, Cumhuriyet'in kurucu rejimi parlamenter demokrasinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam seçimidir.

Türkiye’de merkez sağın bu hale gelmesinin nedeni Demirel ve Özal’ın partilerini bırakıp Cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

"3 büyükşehirde kaybedecek"

Cindoruk, AK Parti'nin üç büyükşehirde de kaybedeceğini iddia etti.

Cindoruk, “CHP, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ilçelerde başarılı olmuş belediye başkanlarını aday yaptı. AK Parti ise eski bakanları yaptı. Bunun anlamı şudur: Bu şehirleri Cumhurbaşkanı olarak ben yöneteceğim diyor. O zaman bunlara merkez valisi demek lazım." ifadesini kullandı.