Bu nasıl rezalet Ekrem? İmamoğlu verdiği sözü tutsaydı böyle mi olurdu?

Mevlüt Tezel, İstanbul'daki otopark sorununu ve bunun sonucu olarak yaşanan ölümcül kavgaları ele aldı. Tezel, Zeytinburnu'ndaki bir park yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşüp bir kişinin ölümüyle sonuçlandığını yazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun otopark sorununu çözemediğini belirten yazar, yüksek otopark ücretlerinin vatandaşları zor durumda bıraktığını söyledi. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, İSPARK'ın kâr amacı güden politikalarını eleştirdiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul Zeytinburnu'nda otomobil park etme tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Çatışmada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Sürekli otomobil park yeri kapmak için çıkan kavgalarla ilgili haberler okuyoruz. Ve bu kavgaların bazıları ölümle sonuçlanıyor.

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Ünlü Fransız yazar Albert Camus ne güzel söylemiş: "Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın."

İstanbul'a bakınca da devasa otopark sorunu yüzünden insanların öldüğü bir kent çıkıyor karşımıza.

Ekrem İmamoğlu, her seçimde otopark sorununu çözeceğini vaat etmişti ama söz verilen yeni otoparklar yeterince yapılmadı!

Bu da mevcut özel otoparkların fiyatlarının sürekli artmasına neden oldu.

Fahiş fiyat politikası yüzünden insanların araçlarını İSPARK'a bırakmaya bile gücü yetmiyor artık!

Bugün Beşiktaş'ta özel otoparklar bir saat için ortalama 100 TL alıyor. 24 saat park için ise 400-500 TL istiyorlar.

Normalde belediyeye bağlı olduğu için kamu hizmeti sunması gereken İSPARK bile sokakta yol kenarına bir saat araba parkı için 70 TL alıyor. İSPARK'ta 24 saat park bedeli ise 270 TL.

Ünlü oyuncu Zafer Algöz bile İSPARK'ın aylık ücreti için isyan etti: "Aylık otopark ücretleri 5 bin TL'yi geçmiş. İSPARK'a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti ne güzel! Valla pes ve yuh!" Daha önce de yazdım İSPARK'ın kurulma amacı elde edeceği kârla yeni otoparklar kurmaktı.

İSPARK bırakın yeni otopark yapmayı mahalle aralarına kadar girip vatandaşın evinin önüne park yapmasını bile engelliyor.

BÜTÇE NEREYE HARCANIYOR?

Evet, İstanbul kalabalık. Eski binalar altlarında otopark olmadan yapıldıkları için büyük bir otopark sorunu var.

Araştırmalara göre, yaşam sürelerinin 3,5 yılını trafikte harcayan kent sakinleri, gidecekleri yere ulaştıklarında bu sefer de park yeri bulma sorunuyla yüzleşiyor.

Park yeri bulmak çileye dönüşüyor. Öfke patlaması yaşayan insanlar da park yeri için bazen birbirlerini öldürüyor.

İmamoğlu verdiği sözü tutsaydı, İBB devasa bütçesini sosyal medya belediyeciliğine harcamak yerine yeni otoparklar yapsaydı vatandaş ucuza park yeri bulabilirdi.

Park yeri kapmak için birbirlerini öldürmezlerdi!"